В Карелии МТС ускорила мобильный интернет у одного из древнейших вулканов

МТС увеличила скорость мобильного интернета в карельском поселке Гирвас, а также на территории геологического природного парка, где расположен кратер одноименного вулкана, одного из древнейших на планете. В результате проведенных работ по модернизации оборудования и перераспределению частот средняя скорость передачи данных выросла в среднем на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Потухший вулкан Гирвас – уникальный геологический объект и одна из ключевых природных достопримечательностей Республики Карелия. Туристы, путешествующие по региону, часто приезжают сюда, чтобы прогуляться по застывшим лавовым потокам. Во время сброса вод с местной ГЭС он превращается в водопад, превышающий по своим масштабам знаменитый Кивач.

Обновленная цифровая инфраструктура МТС позволит жителям поселка, а также многочисленным туристам комфортно пользоваться современными цифровыми сервисами, общаться в мессенджерах, делиться фотографиями и видео в социальных сетях в режиме реального времени.

«В условиях стремительного роста популярности внутреннего туризма Карелия уже не первый год входит в топ востребованных направлений. По данным Big Data МТС мы видим, что северная природа и достопримечательности нашего края привлекают все больше туристов не только из соседних регионов, но и из более отдаленных. В связи с этим мы прогнозируем нагрузку на существующую инфраструктуру и заранее проводим работы по увеличению пропускной способности сети. Это не только способствует росту туристической привлекательности региона, но и позволяет местным жителям не испытывать цифровой дискомфорт в связи растущим трафиком», - сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.