В «Одноклассниках» появились новые инструменты для развития групп

Предприниматели смогут привлекать больше потенциальных клиентов, а авторы и медиа — новых подписчиков на свои страницы в «Одноклассниках». Настраивать и запускать кампании поможет «VK Реклама» — единая платформа для продвижения на проектах VK и в рекламной сети.

Пока для запуска объявлений в кабинете доступна одна цель — «Вступить в группу». В рекламной платформе работают алгоритмы, которые учитывают контент страницы, поведение и интересы пользователей соцсети. Система покажет рекламу пользователям ОК, которые вероятнее подпишутся на группу.

Инструменты рекламной платформы автоматически генерируют тексты объявлений и адаптируют загруженные в кабинет изображения для показа в ленте ОК. При необходимости их можно скорректировать или заменить. Алгоритмы самостоятельно следят за бюджетом: анализируют эффективность продвижения и управляют расходами, чтобы принести как можно больше подписчиков.

Настроить продвижение группы ОК в «VK Рекламе» можно в несколько кликов. Для этого необходимо выбрать продвижение в соцсети, добавить ссылку на группу и установить цель. Затем задать основные параметры кампании: сроки, бюджет и характеристики аудитории, которой необходимо показать рекламу. В будущем в инструменте появится цель «Написать сообщение».

Привлечь пользователей со сформированным спросом поможет таргетинг по ключевым фразам. Для показа объявлений широкой аудитории подойдут таргетинги по интересам, подписчикам групп в ОК и социально-демографическим характеристикам.