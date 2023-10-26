CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В приложении «Я – школьник» запущен новый сервис «Мои достижения»

В суперсервисе «Я – школьник» с 26 октября 2023 г. доступен новый сервис «Мои достижения». Теперь за активную учебу, участие или победу в специальных проектах учащиеся школ Республики Татарстан будут получать виртуальные баллы и полезные награды в сервисе «Другое дело» «Вконтакте». Об этом CNews сообщили представители Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

«Другое дело» – это проект, где можно получить уникальный опыт и новые эмоции. Здесь собраны задания на любой вкус: экология, искусство, волонтерство, благотворительность, здоровье и спорт.

За каждое выполненное задание начисляются баллы, их можно обменять на призы: на мерч, экскурсии и путешествия, стажировки и обучение у специалистов.

Проект «Другое дело» реализуется в рамках партнерства VK и платформы «Россия – страна возможностей».

Мобильное приложение «Я – школьник» было запущено осенью 2020 г. на двух языках: русском и татарском. Это персональный цифровой помощник ребят в их учебной и внеучебной деятельности. Сервис помогает ученикам грамотно планировать выполнение домашних заданий, а также показывает им комментарии от учителя и сообщает о теме урока. Из 450 тыс. учеников республики им пользуются около 400 тыс. ребят. Год назад в приложении «Я – школьник» прошел интерактивный конкурс по безопасности дорожного движения. Весной 2023 г. в приложении был реализован совместный проект Центра цифровой трансформации Татарстана и компании Tele2 при поддержке министерства цифрового развития Республики Татарстан и минобрнауки Республики Татарстан. За каждую пятерку по любому предмету ученик получал по 200 МБ мобильного интернет-трафика, который можно расходовать на учебу, фильмы или игры. Летом 2023 г. совместно с Национальной библиотекой Республики Татарстан в приложении был запущен сервис «Китапстан» – школьники читали и делились впечатлениями от прочитанного, ежедневно отмечаясь в сервисе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российским хакерам дали по шесть лет тюрьмы за кражу 16 миллионов с помощью поддельных бухгалтерских сайтов

В России разработана система централизованной защиты информации для 1000 рабочих станций на Linux

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Хозяин копирайта требует десятки миллионов долларов от разработчика ИИ

В «Яндексе» впервые пройдет массовая чистка. Пользовательские профили будут удалять без возможности восстановления

Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

За какие функции умных швейных машинок стоит платить в 2023 году

5 причин, почему планшеты на Android бесполезны в 2023 году

Как озвучить сайт или книгу в 2023 году: лучшие синтезаторы речи

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще