Жители села Усть-Чем получили доступ к высокоскоростному интернету

Жители небольшого поселения в Искитимском районе впервые получили доступ к качественной голосовой связи и стабильному 4G‑интернету на средней скорости порядка 30 Мбит/с. «Мегафон» запустил сеть стандартов 2G и 4G в селе Усть-Чем Новосибирской области. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Село Усть-Чем расположено в 100 км от Новосибирска, в восточной части области, в устье реки Чем, которая впадает в р. Бердь. Поселение имеет трехвековую историю: его основали первые переселенцы из центральной России. Людей привлекли живописная природа, хвойные и смешанные леса, заливные луга, многочисленные реки. Сейчас в Усть-Чеме живет около 1000 человек, действует общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт. Рядом с населенным пунктом располагается карьер угольной компании, на котором работает большая часть жителей.

Благодаря появлению 4G на этой территории у сельчан появилась возможность решать многие вопросы онлайн: оперативно находить информацию, и получать госуслуги в электронном виде, дистанционно учиться, работать. Теперь жители Усть-Чема могут и дома, и на работе без ограничений пользоваться всеми возможностями связи стандарта LTE – высокоскоростным интернетом и голосовыми звонками по технологии VoLTE.

Новая базовая станция полностью покрывает территорию поселения, что гарантирует абонентам комфортное использование различных цифровых сервисов в любой точке Усть-Чема, в том числе и внутри помещений. Пользователи могут скачивать данные, смотреть видеофильмы, общаться в мессенджерах.

«Для жителей села Усть-Чем наличие качественной голосовой связи и стабильного мобильного интернета является важным условием комфортной жизни. Мы ежегодно фиксируем рост трафика именно в малых населенных пунктах, ведь интернет в смартфоне здесь является главным способом для выхода в Сеть. Стабильная, высокоскоростная передача данных помогает сокращать “цифровое неравенство” – сельчане наравне с жителями больших городов могут смотреть последние киноновинки, покупать товары на маркетплейсах, повышать уровень образования с помощью онлайн-курсов», – сказал Денис Трофимчук, директор «Мегафона» в Новосибирской области.

За последний год «Мегафон» провел масштабную модернизацию сети в Новосибирской области: инженеры компании запустили новые объекты связи, а также увеличили емкость сети и расширили покрытие 4G более чем в 500 локациях региона.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.