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Четверть россиян хотели бы запустить свой бизнес на маркетплейсах

Аутсорсинг бухгалтерии «Мое дело» совместно с исследовательской компанией OMI провели опрос среди россиян и выяснили, какими маркетплейсами они пользуются и что знают про торговлю на онлайн-площадках.

Явное большинство (87%) хотя бы раз покупали товары на маркетплейсах за последний год. Причем чаще всего совершают покупки на Ozon (82%) и Wildberries (71%). «Яндекс маркет» выбирают в 46% случаях, а «Мегамаркет» — в 28%. А продавали что-либо 16% опрошенных. Об этом CNews сообщили представители «Мое дело» и OMI.

Что россияне думают о торговле на маркетплейсах?

Каждый четвертый россиянин хотел бы иметь собственный бизнес по продаже товаров на маркетплейсах (23%). При этом сложность старта таких продаж россияне оценивают по-разному — 42% считают, что торговля на маркетплейсах — непростое дело, и только 6% отметили, что это легко.

Для старта своего дела на маркетплейсах не нужно профильное образование, считает каждый второй опрошенный (55%). Специальные знания важными для работы с торговыми онлайн-площадками считают 22% респондентов.

Что рассказывают продавцы?

Самыми популярными категориями для торговли на маркетплейсах стали одежда (44,8%) и электротехника (37%), чуть менее популярны спорттовары (16%) и украшения (16%).

Среди продававших товары на маркетплейсах 32,7% — ИП, 21,8% — ООО, а остальные — затрудняются ответить.

При этом 29,9% опрошенных работают по УСН (6%), 19,7% — УСН (15%), 6% по системе налогообложения ОСНО.

Главным плюсом работы с торговыми онлайн-площадками россияне, которые хотя бы раз что-то продавали на маркетплейсах, назвали экономию на аренде магазина (77%), еще чуть больше половины (58,2%) отметили, что так легче искать клиентов.

Четверть респондентов (26%), которые хотя бы раз что-то продавали на маркетплейсах, считает, что сейчас не хватает советов по торговле на онлайн-площадках. Еще 24% заявили, что им всего хватает, а каждый пятый (21,2%) рассказал о нехватке удобной бухгалтерии.

Сколько нужно денег

Каждый пятый (20%) опрошенный считает, что для старта на маркетплейсе нужно меньше 100 тыс. руб. 34% россиян считают, что понадобится от 100 до 300 тыс руб. И десятая часть опрошенных (13%) назвала необходимой суммой не меньше 1 млн руб.

Основной статьей расхода россияне назвали продвижение своих товаров, так считает 72,5% опрошенных. Еще в топ по расходам попали аренда склада (57%) и доставка товаров (53%). Данный вопрос подразумевал множественный ответ.

Мнения про стоимость аренды склада разделились. 32% считают, что для этого нужно больше 50 тыс. руб., 30% – от 10 до 30 тыс руб., а еще треть выбрали от 30 до 50 тыс руб.

Бухгалтерский вопрос

Только 23% респондента считают, что вести бухгалтерию, работая с маркетплейса, легко. Остальные 77% с этим не согласны.

Главными сложностями при ведении бухгалтерии опрошенные, которые признались, что сталкивались с трудностями, назвали – необходимость знать экономику (68%) и законы (67%).

Больше 25 тыс. руб. стоит ведение бухгалтерии продаж на маркетплейсах – так считает треть опрошенных (34%), от 10 до 25 тыс. руб. выбрали 26%, а еще каждый пятый (21%) выбрал от 5 до 10 тыс. руб.

В исследовании приняли участие более 1000 респондентов из городов-миллионников в возрасте от 18 до 55 лет по всей России. Выборка соответствует демографическим параметрам России.

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