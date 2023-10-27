МТС подключила к скоростному интернету 16 многоэтажек Свободного

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о развитии сети высокоскоростного домашнего интернета в Свободном. В результате строительства новых и модернизации имеющихся сетей более 1200 семей, проживающих в 16 многоквартирных домах, получили возможность подключить домашний интернет на скорости до 500 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростной домашний интернет МТС впервые получили жители почти 1200 квартир 16 многоэтажных домов Свободного, расположенных по улицам Серова, Новый быт, Народная, Зейская, Карла Маркса, 50 лет октября, Ленина, Литвиновская, Октябрьская, Станиславского, Вокзальная и переулок Кирпичный. В этих домах жильцы могут подключать к сети сразу несколько гаджетов и даже в период пиковых нагрузок пользоваться интернетом без ограничения скорости.

Подключение к полугигабитному интернету МТС позволяет свободненцам быстро загружать «тяжелые» файлы, смотреть фильмы в Ultra HD-качестве, удаленно учиться и работать. Кроме того, горожане могут оптимизировать собственные расходы на услуги связи, объединив в одном пакете мобильную связь, домашний интернет и ТВ от МТС и экономя до 10 тыс. руб. в год.

«Потребности пользователей в быстром интернете постоянно растут, тем более осенью, горожане возвращаются с дач, а школьники приступают к учебе. В вечерние часы заметно растет количество одновременно подключенных к сети устройств – смартфонов, планшетов, ноутбуков, телевизоров и элементов «умного» дома. Чтобы пропускной способности хватало на всех, мы постоянно развиваем телеком-инфраструктуру – подключаем новые дома и совершенствуем существующие сети. Так, с начала года в Свободном было подключено 38 многоквартирных домов, жители теперь могут воспользоваться экосистемными цифровыми сервисами МТС», – отметила директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

На сегодняшний день высокоскоростной домашний интернет от МТС есть в крупных городах области – Благовещенске, Свободном и Белогорске. Проверить техническую возможность подключения и оставить заявку можно на сайте МТС.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.