На Абазинском руднике в Хакасии впервые появилась сотовая связь

Руководству и сотрудникам Абазинского рудника в Хакасии стало проще выстраивать рабочие процессы и поддерживать связь с внешним миром. Надежной голосовой связью и мобильным интернетом, благодаря новой базовой станции «Мегафона», обеспечены около 700 человек – это штатный персонал, вахтовики и специалисты подрядных организаций, задействованные в процессах добычи и перевозки руды. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Абазинский рудник – главный в Хакасии центр добычи железной руды – находится на Абаканском железорудном месторождении в 165 км от столицы республики. Предприятие является градообразующим для города Абазы, где проживает около 16 тыс. человек. Разведанные запасы месторождения составляют 118,4 млн тонн руды. Добыча полезных ископаемых здесь ведется с 1957 г.

«В Абазе у нас расположено несколько телеком-объектов, но из-за сложного рельефа местности сигнал до рудника не доходил. Фактически всё это время они находились в изоляции. А на таком объекте как шахта связь жизненно необходима, прежде всего с точки зрения безопасности. Чтобы обеспечить уверенное покрытие сотовой связи на всей территории предприятия, наши инженеры построили базовую станцию в ущелье железнорудного месторождения», - сказала директор «Мегафона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.

Новая базовая станция работает в двух низкочастотных диапазонах стандарта LTE и GSM. Сигнал 2G хорошо проходит через препятствия и обладает радиусом охвата до 35 км, что позволяет обеспечить максимальную территорию покрытия голосовой связью. Сеть 4G также работает в частотном диапазоне с большой дальностью распространения, что дает возможность использовать передачу данных на территории рудника. После строительства инфраструктуры уверенный приём есть как на улице, так и в зданиях.

«Благодаря «Мегафону» теперь в производственных помещениях Абазинского рудника есть устойчивая качественная мобильная связь. Это является большим преимуществом как для всего производства в целом, так и для каждого из специалистов. Стабильная связь и мобильный интернет обеспечат более комфортные условия для персонала. Это возможность общаться с близкими людьми, несмотря на большие расстояния, а также быть на связи с коллегами и иметь доступ к корпоративным онлайн-сервисам», - отметил директор Абазинского рудника Виталий Михеев.

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