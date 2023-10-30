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На самой протяженной улице Волгограда удвоили скорости мобильного интернета МТС  

Цифровая экосистема МТС модернизировала сеть LTE на одной из главных улиц Волгограда – проспекте Ленина, который входит в список самых протяженных улиц в России. Благодаря модернизации сети и строительству новых базовых станций, скорость мобильного интернета выросла вдвое. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проспект Ленина, на котором установили новое телеком-оборудование МТС, входит в число самых длинных улиц в России, его протяженность – 15 километров. Улица объединяет три района города и считается центральной улицей города-героя, на которой сконцентрированы многочисленные достопримечательности. В результате строительства базовых станций и расширения сети LTE, скорость мобильного интернета выросла вдвое. Теперь местные жители и туристы смогут оценить новые скорости интернета при прогулках по бульварным зонам и посещении музеев, планетария, театра кукол и большого количества памятников.

«При выборе мест для строительства нового телеком-оборудования мы опираемся на данные Big Data МТС, которая с помощью обезличенных больших данных позволяет проанализировать не только технические параметры нагрузки на сеть, но потребности и поведение абонентов, популярные локации, данные о развитии транспортной и социальной инфраструктуры, а также многие другие показатели. Это помогает нам работать «на опережение» и определять наиболее подходящие локации для базовых станций, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС», - сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Ранее МТС полностью обновила сеть в Волгоградской области, увеличив скорость интернета во всех районах области в 1,6 раза. Это стало возможным в результате того, что МТС обновила телеком-оборудование и завершила работы по переводу базовых станций в LTE частотного диапазона 1800 МГц (рефармингу). Масштабная модернизация проходила в несколько этапов в течение двух лет. На первом этапе МТС заменила телеком-оборудование в Волгограде и Волжском, далее обновление базовых станций поэтапно затронуло всю область.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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