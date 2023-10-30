В деревне в Марий Эл впервые запустили скоростной мобильный интернет

Жители деревни Малый Кугунур в Оршанском районе Республики Марий Эл получили доступ к цифровым сервисам на скорости до 75 Мбит/с. «Мегафон» первым из телеком-операторов установил оборудование связи четвертого поколения, которое обеспечивает покрытие сети всей территории населенного пункта. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Малый Кугунур расположен в 30 километрах от республиканской столицы. В живописном месте на берегу реки Большая Ошла проживает около 200 человек. Теперь они могут в полной мере использовать онлайн-технологии: оформлять необходимые документы на госуслугах, записываться на прием к врачу, следить за новостями, смотреть фильмы и сериалы. А школьники и их родители — комфортно пользоваться электронным журналом и образовательными платформами.

До недавнего времени на территории поселения не было устойчивого сигнала связи. После строительства базовой станции сеть оператора стала доступна на улицах, в домах, административных зданиях и туристическом комплексе — излюбленном месте гостей Малого Кугунура.

«Мы продолжаем наращивать инфраструктуру в небольших поселениях, чтобы упростить абонентам получение цифровых услуг, разнообразить досуг и сделать туристические маршруты безопаснее. Деревня уже набирает популярность среди экотуристов — сюда приезжают, чтобы насладиться природой, уединением и порыбачить. Уверен, что наличие мобильной связи привлечет еще больше путешественников», — сказал директор «Мегафона» в Марий Эл Алексей Кошкин.

За месяц с момента запуска базовой станции пользователи скачали 2000 ГБ информации — объем, сравнимый с загрузкой 400 тыс. полнометражных фильмов, подтверждая тем самым востребованность мобильной связи в деревнях.

Высокие скорости интернета и надежное покрытие дают возможность абонентам использовать функцию VoLTE в смартфонах. Технология обеспечивает мгновенное соединение, передает четче голос собеседника без воздействия посторонних шумов и позволяет разговаривать, не прерывая интернет‑сессию.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.