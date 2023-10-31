70% россиян предпочтут сходить в офлайн-магазин, если в нем низкие цены

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price совместно с исследовательским холдингом «Ромир» провела исследование на тему того, какие факторы влияют на выбор россиянами места совершения повседневных покупок. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

Выяснилось, что 70% будут покупать товары повседневного спроса в офлайн-магазинах, если там будут низкие цены, 69% – если этот магазин удобно расположен. Еще 66% признались, что некоторые категории товаров повседневного спроса им проще покупать офлайн, чем онлайн. Предпочитают исключительно онлайн-шопинг почти треть (31%) респондентов.

Чем привлекательнее цена, тем больше покупателей готовы предпочесть офлайн-магазины онлайн-шопингу. Так, отправиться в физический магазин за выгодой в 5% готовы 5% опрошенных, за выгодой в 5-10% – 17%, а за выгодой 10-30% – уже 34%. Таким образом, более половины покупателей (55%) готовы отправиться в офлайн-магазин при выгоде до 30%, еще 15% – при выгоде от 30 до 50%.

«Найти хрупкий баланс между низкой ценой и удобством совершения покупок - непростая задача, решить которую игроки ритейл-рынка стараются уже не один год. Бизнес-модель Fix Price ориентирована в первую очередь на обеспечение беспрецедентно низких цен, чем и обусловлен фокус на офлайн-росте сети и предоставлении онлайн-сервисов для дополнительного удобства клиентов. Мы видим, что большинство покупателей сегодня приоритизируют фактор цены. Стратегия Fix Price остается последовательной – обеспечение низкой цены в удобно расположенных офлайн-магазинах и расширение географии сети с одновременным повышением удобства совершения покупок как в магазинах, так и через онлайн-сервис», – сказала Екатерина Гончарова, директор по коммуникациям Fix Price.

Охотнее всего офлайн-магазины с низкими ценами россияне ищут в таких категориях товаров, как одежда и обувь (78% и 75% соответственно), товары для дома и кухни (63%), бытовая химия (59%) и продукты питания с длительным сроком хранения (58%).

Чтобы сэкономить, более половины покупателей (57%) также готовы оформлять карту лояльности. 46% опрошенных сообщили, что активно участвуют в бонусных программах магазинов, а 41% участвуют иногда. Кроме участия в программах лояльности, ради экономии покупатели готовы купить несколько товаров сразу (44%) и потратить время на сравнение цен в разных офлайн и онлайн-магазинах (41%).

Исследование проводилось на базе потребительской панели «Ромир» в октябре 2023 г. в различных городах России с населением 10 тыс. человек и больше. В исследовании приняли участие 950 человек. Выборка квотированная и репрезентативна населению России.

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Fix Price – сеть магазинов низких фиксированных цен. Основана в 2007 г. На 30 июня 2023 г. сеть магазинов Fix Price насчитывала 6 039 магазинов в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2000 позиций в примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и ведущих мировых брендов. На 30 июня 2023 г. компания управляла 12 распределительными центрами и работала в 80 регионах России, а также в восьми зарубежных странах. В 2022 г. выручка Компании составила 277,6 млрд руб., EBITDA – 54,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).