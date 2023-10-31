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«Контур.доверенность» вошла в реестр российского ПО

Сервисом смогут пользоваться не только коммерческие, но и государственные организации, а также корпорации с госучастием. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Госорганизации не могут пользоваться иностранными сервисами — это предусмотрено постановлением Правительства России от 16.11.2015 № 1236. Исключение составляют зарубежные программы, у которых нет аналогов в России. Госучреждения могут работать только с отечественным ПО, причем тем, которое включено в единый реестр. Сейчас в нем находится 18 тыс. программ.

В октябре 2023 г. реестр пополнил сервис «Контур.доверенность». Теперь госорганизации и предприятия с госучастием могут выпускать машиночитаемые доверенности для всех сотрудников и управлять ими в одном окне.

Евгений Петров, менеджер сервиса «Контур.доверенность»: «Сервис «Контур.доверенность» работает уже полтора года. За это время его пользователями стали больше 30 тыс. компаний и ИП. Теперь к ним присоединятся и государственные организации. Мы уже получили первые заявки от них и подключили к сервису 146 новых пользователей».

«Контур.доверенность» — сервис, который упрощает работу с машиночитаемыми доверенностями. Там можно выпускать МЧД и отправлять их на регистрацию в блокчейн ФНС, хранить все доверенности и отзывать их при окончании срока действия или при увольнении сотрудников. За время работы сервиса в нем выпустили больше 100 тыс. МЧД.

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

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