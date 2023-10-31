CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

На портале «Узнай Москву» появился онлайн-гид по БКЛ

На портале «Узнай Москву» появился спецпроект, посвященный Большой кольцевой линии (БКЛ). Пользователи узнают об архитектурно-художественном многообразии новой ветки, а также познакомятся с достопримечательностями, которые расположены недалеко от станций. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Большая кольцевая линия — один из крупнейших в мире проектов метростроения, благодаря которому передвигаться по городу стало еще удобнее. На портале “Узнай Москву” можно подробнее узнать о проекте, прочитать интересные факты и, возможно, даже вдохновиться на самостоятельную экскурсию по БКЛ. В карточке каждой станции содержатся описание, фотографии, а также информация об интересных местах поблизости. Открывать для себя новые станции и различные достопримечательности также можно в мобильном приложении “Узнай Москву”, — сказали представители столичного Департамента информационных технологий.

На БКЛ находится 31 станция метро, каждая из них по-своему уникальна. Например, интерьеры станции «Авиамоторная» отсылают к стихотворению Владимира Маяковского «Даешь мотор!». Авиационная тематика нашла свое отражение буквально в каждом элементе дизайна станции. Колонны и светильники на платформе повторяют форму деталей самолета, а на потолке изображен облачный шлейф, который оставляет после себя пролетевший авиалайнер.

В оформлении «Рижской» используются арки, одна из старейших архитектурных форм. Платформу украшают 16 металлических арок высотой до четырех метров со встроенной подсветкой. Дизайн станции был выбран по итогам международного архитектурного конкурса. Его также одобрили горожане в ходе открытого голосования в проекте «Активный гражданин».

Станция «Савеловская» расположена на глубине более 65 метров, под площадью Савеловского Вокзала, вдоль Третьего транспортного кольца. В отделке использовались белый и серый мрамор и черный гранит, а самым необычным элементом декора стали открытые тюбинги метротоннеля, обычно скрытые от глаз пассажиров.

БКЛ — самая большая кольцевой линия метро в мире длиной более 70 километров. По протяженности она опережает Вторую кольцевую линию метро в Пекине. БКЛ не только соединила радиальные линии, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры, но и снизила нагрузку на Кольцевую линию и прилегающие участки других веток.

***

«Узнай Москву» — совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. На портале и в мобильном приложении можно найти свыше 260 прогулочных маршрутов, фотографии и описания более 2,3 тыс. зданий, более 700 памятников и 475 исторических мест, прочитать о знаменитых личностях, чья жизнь была связана с Москвой.

Внедрение цифровых решений в сфере культуры соответствует задачам национального проекта «Культура» и регионального проекта города Москвы «Цифровая культура».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России создан «умный» аккумулятор для космических спутников

«Касперского» запрещают в Канаде. Пока только в госсекторе

«Литрес» ушел из Прибалтики, продав активы за «символическую» цену

Создателя знаменитого мессенджера паролей 1Password попытались взломать по сложной схеме

Блокировка не помогла. У части пиратских сайтов после блокировки выросла посещаемость

Алексей Белов назначен главой «ИКС Холдинга» взамен умершего Антона Черепенникова

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные игровые консоли в 2023 году: выбор ZOOM

Где рисовать быстро и бесплатно: 10 лучших онлайн-редакторов

За какие функции умных швейных машинок стоит платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще