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Продавцы смогут узнать, какую скидку предлагает Wildberries на их товар в разных регионах

Сервис для продавцов «Точка маркетплейсы» запустил Telegram-бота, который показывает, какую скидку предлагает Wildberries на товар продавца в разных регионах. Для того чтобы узнать, какую скидку получит покупатель, проживающий в том или ином регионе — нужно ввести артикул товара в строку сообщения.

Скидка постоянного покупателя — это дисконт, который Wildberries предоставляет покупателям на приобретение товаров маркетплейса. Важно, что скидка на один и тот же товар может отличаться в разных регионах.

Скидку на товар устанавливает сам маркетплейс, покупатель видит её, просматривая карточку товара.

«Наш Telegram-бот помогает селлеру понять, в каких регионах его товар продаётся с наибольшей скидкой. Этот показатель влияет на популярность и востребованность продукта в разных уголках страны, ведь чем выше скидка, тем больше шансов, что его купят. Соответственно, селлер, проанализировав, где его товар продаётся по самым выгодным условиям, может отгрузить туда больше продукции, чтобы не оказаться в ситуации, когда спрос есть, а предложения — нет», — сказал СЕО сервиса «Точка маркетплейсы» Константин Канивец.

Информацию о скидках на товар сервис получает через открытые методы клиентского API, публично доступные без регистрации с любого устройства. Бот бесплатный для всех пользователей.

«Точка маркетплейсы» помогает селлерам выйти на онлайн-площадки для торговли, анализировать качество, создавать и переносить карточки с товарами, оценивать доходы и расходы, генерировать описания товаров и ответы на отзывы с помощью ИИ. Сервис доступен без открытия расчётного счёта в «Точке».

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