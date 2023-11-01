CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» построил сеть на нефтяных месторождениях за Полярным кругом

Новые базовые станции запустили строители «Мегафона» на Северо-Мукеркамыльском и Черпаюском нефтяных месторождениях, одними из самых богатых и значимых в стране, расположенных на территории Большеземельской тундры в арктической зоне. Теперь вахтовики из Коми смогут оперативно решать рабочие вопросы, общаться с родными и близкими в мессенджерах и социальных сетях. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры «Мегафона» построили новые объекты инфраструктуры с несколькими диапазонами частот и улучшили качество голосовой связи и передачи данных на производственных площадках и в вахтовых жилых комплексах двух нефтяных промыслов, расположенных за Полярным кругом. Установленное оборудование рассчитано на работу в суровых климатических условиях при низких температурах и сильном ветре.

Строительство объектов связи за Полярным кругом связано со значительными трудностями, в первую очередь логистическими: так как здесь нет развитой транспортной инфраструктуры и практически отсутствует автомобильное сообщение, доставлять инженеров и телеком-оборудование приходилось по несколько дней с помощью вертолетов.

«Одной из приоритетных задач «Мегафона» является развитие телеком‑инфраструктуры в центрах газодобычи и нефтедобычи, расположенных в условиях Крайнего Севера. Мобильная связь является важной частью комфортной среды — помогает повысить оперативность рабочих коммуникаций, даёт возможность общаться с родными и пользоваться привычными цифровыми сервисами. В суровых арктических широтах для людей, которые находятся по нескольку недель вдали от дома это особенно значимо», — сказал Александр Канев, директор «Мегафона» в Республике Коми.

Вахтовики, приобретая sim-карты в салонах «Мегафона» и Yota в Усинске, далее отправляются уже на места работы в вахтовые поселки, где ежемесячно скачивают свыше 2000 ГБ информации. По данным «Мегафона», порядка 70% сотрудников для работы на месторождении прибывают из Архангельской области и Республики Коми.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

YouTube блокирует видео тем, кто не покупает подписку и не смотрит рекламу

Глава Минцифры выступил за службу в кибервойсках по контракту

В России создан «умный» аккумулятор для космических спутников

«Касперского» запрещают в Канаде. Пока только в госсекторе

«Литрес» ушел из Прибалтики, продав активы за «символическую» цену

Создателя знаменитого мессенджера паролей 1Password попытались взломать по сложной схеме

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Легкие и мощные: самые производительные ноутбуки весом до 1,3 кг

Лучшие портативные игровые консоли в 2023 году: выбор ZOOM

Где рисовать быстро и бесплатно: 10 лучших онлайн-редакторов

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще