МТС разогнала мобильный интернет на родине носителей якутского фольклора – в Вилюйске

МТС усилила сеть LTE в городе Вилюйске Республики Саха (Якутия). После установки дополнительного телеком-оборудования, скорость мобильного интернета в населенном пункте выросла на 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС расширили емкость мобильной сети на территории всего Вилюйска, где проживает около 10 тыс. человек. После проведенных работ скорость интернета МТС на 40% выросла в жилых кварталах, на стадионе Оленск, около аэропорта, пристани и на центральных улицах города, а также в местности Аал луук мас, где проходит празднование Ысыаха. Позитивные изменения вилюйцы почувствовали и внутри помещений – в школах, Вилюйском педагогическом колледже, техникуме, больнице, кинотеатре, гостиницах, супермаркетах и музеях.

Вилюйск зарекомендовал себя центром сохранения и развития культуры Якутии. Город считается родиной истинных носителей якутского фольклора. Здесь родились и творили более 30 знаменитых сказителей олонхо, творчество которых освещено лишь частично. Именно в Вилюйске работает коллектив по изучению, сохранению и распространению вилюйского фольклора.

«Сохранение культурного наследия Якутии – одна из важных задач региона. Технологии сегодня призваны помогать развивать и популяризировать историю наших предков. Надеюсь, что с помощью нашей обновленной сети и высокоскоростного интернета в Вилюйске, мы внесем свой вклад в культурные задачи региона. И я уверен, что горожане уже смогли оценить новое качество связи. Теперь они с большим комфортом могут пользоваться привычными мобильными сервисами, в том числе сервисами экосистемы МТС – от цифровых приложений для работы до онлайн-кинотеатра KION и цифровой библиотеки “Строки”», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.