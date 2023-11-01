МТС улучшила голосовую связь на Большом Московском кольце во Владимирской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети на трассе А108 во Владимирской области в районе деревни Мележи. Проведенные работы повысили качество голосовой связи для небольших дачных поселков и автопутешественников, проезжающих по Большому Московскому кольцу через Киржачский район. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате установки дополнительного телеком-оборудования новое качество голосовой связи получили автомобилисты из города Киржач и Киржачского района, а также автопутешественники, курсирующие между Владимирской, Московской, Ярославской, Рязанской и другим регионами по трассам М5 «Урал», М7 «Волга» и М8 «Холмогоры».

«МТС расширяет сеть на «большой бетонке» вслед за дорожниками, которые для растущего грузопотока строят транспортные развязки, расширяют действующие участки А108 и оснащают их современными системами освещения, контроля скорости и разметкой. Мележи являются перекрестком Большого Московского кольца, поэтому устойчивая сеть МТС здесь очень важна. Голосовая связь необходима для координации грузовой логистики и туризма, а увеличенная в результате модернизации емкость сети LTE является надежной платформой для запуска новых цифровых сервисов и инновационных услуг в области мониторинга грузопотоков и безопасности на данном участке пути и позволит пользоваться датчиками движения транспорта», — отметил директор филиала МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Ранее МТС «прокачала» мобильный интернет в притрассовых поселках Большого Московского кольца – в Филипповском и Аленино Киржачского района, на участке трассы М7 в Петушинском районе и М8 в Александровском районе.

На сегодняшний день сеть МТС покрывает почти всю территорию Владимирской области, связь доступна 98% населения.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.