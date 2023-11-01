МТС в Приморье «оцифровала» таежный край магнолий и горных вершин

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом таежное село Тигровой в Партизанском городском округе. Благодаря установке нового телеком-оборудования доступ к цифровым сервисам получили более 400 местных жителей и десятки тысяч туристов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая базовая станция покрывает связью стандарта LTE жилые дома, железнодорожную станцию и туристические базы, расположенные в Тигровом. Теперь жители и гости таежного села могут комфортно пользоваться современными интернет-сервисами – онлайн-кинотеатрами, электронными библиотеками, видеосервисами, образовательными и музыкальными приложениями и пр.

Высокоскоростной интернет позволит также использовать навигационные и поисковые приложения многочисленным туристам, посещающим Тигровой круглый год. С весны по осень эта локация очень популярна у любителей горных походов и лесных прогулок. В окрестностях села расположены известные в Приморье горные вершины Фалаза (Литовка) и Пидан (Ливадийская), а в тайге огромные кедры соседствуют с магнолиями, секвойями и тропическими лианами. Благодаря своим живописным видам, Тигровой также облюбовали фотографы и художники, приезжающие на пленэры. В холодное же время года отдых здесь привлекает любителей зимних видов спорта.

«МТС активно продолжает улучшать качество связи в малых населенных пунктах Приморского края в рамках программы по устранению цифрового неравенства. Только в этом году более 25 отдаленных и малонаселенных сел получили обновленную сеть LTE и доступ к сервисам цифровой экосистемы. В последние годы мы также фиксируем, что небольшие населенные пункты становятся центром притяжения туристов, которые погружаются в красоту Приморья. Ввод в эксплуатацию дополнительного телеком-оборудования в таких районах позволяет и местным жителям, и туристам комфортно пользоваться всеми необходимыми интернет-сервисами», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.