«Сбербизнес ID» поможет предприятиям в низкоуглеродном переходе

«Сбер» и «Специальные технологии контроля» (оператор реестра низкоуглеродной энергии) реализовали авторизацию юрлиц по «Сбербизнес ID» в реестре низкоуглеродной энергии. Этот механизм обеспечивает достоверность регистрационных данных клиентов, так как каждое юрлицо, использующее «Сбербизнес ID», проходит тщательную проверку банка.

Использование «Сбербизнес ID» в разы упрощает и сокращает по времени процедуру регистрации бизнес-клиентов в реестре. Кроме того, сервис позволяет осуществлять оплату услуг реестра онлайн с использованием инструментов SberBusinessPayments.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, сказала: «Реестр и система добровольной сертификации созданы для содействия устойчивому развитию российских компаний и направлены на стимулирование низкоуглеродного перехода и сокращение выбросов парниковых газов. В «Сбере» уже прошли первые сделки по приобретению крупным бизнесом зеленых сертификатов. При этом нам важно, чтобы воспользоваться «зелеными» сертификатами могли компании из разных сегментов бизнеса: как среднего, так и малого. Возможность использования «Сбербизнес ID» дает такую возможность и удобный доступ в систему. Еще это маркер, что наши клиенты и партнёры уже работают над сокращением углеродного следа и повышением энергоэффективности, а также готовы и дальше развивать свой бизнес в этом направлении».

«Сбербизнес ID» — единая учётная запись для регистрации и авторизации в сервисах «Сбера» и партнёров. Каждый день по ней авторизуются более 200 тыс. пользователей.

Реестр низкоуглеродной энергии — это цифровая система, которая оказывает услуги по сертификации объектов генерации низкоуглеродной энергии, а также позволяет бизнесу на одной онлайн-платформе осуществлять операции по выпуску, передаче и погашению зеленых сертификатов. Реестр создан для предоставления бизнесу услуг в рамках системы «Сбера» по добровольной сертификации низкоуглеродной/возобновляемой энергии.