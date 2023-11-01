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«Яндекс 360 для бизнеса» будет доступен в странах СНГ

«Яндекс 360» и дистрибьютор программного обеспечения Mont договорились о стратегическом партнерстве по развитию бизнеса в Республике Беларусь, где виртуальное рабочее пространство стало доступно в партнерском канале.

В «Яндекс 360 для бизнеса» собраны сервисы, помогающие организовать работу целой команды: корпоративная «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, корпоративный «Мессенджер», «Рассылки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи и многое другое.

«Сотрудничество с таким надежным партнером как Mont, который стал нашим официальным дистрибьютором в России около года назад, откроет перед нами новые возможности по развитию бизнеса и партнерской сети за рубежом. Мы видим востребованность SaaS-решений не только от различных сегментов бизнеса в России, но и в ближнем зарубежье. Благодаря Mont мы продолжим свое развитие на новых рынках и сделаем наш продукт еще ближе и доступнее для внедрения», – сказал коммерческий директор «Яндекс 360 для бизнеса» Александр Чеснавский.

Партнеры Mont в Белоруссии смогут оценить «Яндекс 360 для бизнеса», обучить своих специалистов работе с основными инструментами сервисов платформы и получить поддержку напрямую от команды виртуального офиса. Программа реализуется по реселлерской схеме, когда партнеры Mont могут предлагать облачные решения из портфеля провайдера. Пополнение международного портфеля Mont платформой «Яндекс 360 для бизнеса» позволит партнерам дистрибьютора зарабатывать на продаже облачного решения, а их заказчикам ускорить цифровизацию своего бизнеса.

«Мы рады, что наш международный портфель пополнился экосистемой сервисов от «Яндекс 360 для бизнеса». Этот продукт позволит закрыть еще больше потребностей наших белорусских клиентов в вопросах оптимизации операционных процессов их бизнеса. Набор сервисов в виртуальном офисе поможет им организовать качественное, надежное и безопасное общение сотрудников как внутри компании, так и с внешними партнерами», – сказал Николай Наумчик, директор офиса Mont в Белоруссии.

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