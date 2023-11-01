«Яндекс» повысит точность маршрутов для бизнеса с учетом погоды

Теперь бизнесы смогут точнее выполнять обещания по срокам доставки. Это стало возможно благодаря интеграции данных «Яндекс погоды» и API «Яндекс карт». Первым новые алгоритмы начал применять сервис планирования и мониторинга маршрутов «Яндекс маршрутизация». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс» научился учитывать погоду при расчете маршрутов для бизнеса. Это стало возможно благодаря интеграции данных «Яндекс погоды» и API «Яндекс карт»: теперь время поездки будет корректироваться с учетом исторических данных о влиянии погоды на скорость движения автомобилей. При этом фактический прогноз погоды и ситуация на дорогах помогут уточнять маршруты в реальном времени.

Благодаря технологиям «Яндекса» бизнес сможет точнее планировать сроки доставки. Например, ливень или снегопад замедляют движение, поэтому для доставки заказов может потребоваться больше времени или машин. Если стихия разбушевалась внезапно, алгоритмы пересчитают реалистичное время доставки. Компании смогут предупредить клиентов, договориться о новых сроках доставки или предложить забрать посылку из пункта выдачи заказов.

Впервые новые алгоритмы API «Яндекс карт» начал применять сервис планирования и мониторинга маршрутов «Яндекс маршрутизация». Сервис учитывает более 300 параметров при построении маршрутов, в том числе грузоподъемность машины, товарное соседство, время работы водителя, интервалы доставки. Для анализа дорожной ситуации «Маршрутизация» до сих пор использовала данные о пробках, а влияние погоды учитывалось с помощью коэффициентов, устанавливаемых вручную.

Технологии «Маршрутизации» применяют компании, которые используют службу курьеров или другого выездного персонала. Например, производители, ритейлеры, интернет-магазины, логистические компании, медицинские лаборатории и даже службы скорой помощи.

Новое решение позволит этим компаниям снизить количество задержек при доставке, повысить удовлетворенность клиентов и долю повторных заказов. Бизнесы смогут повысить эффективность времени водителей и оптимизировать затраты на логистику.

***

«Яндекс.маршрутизация» — логистическая платформа для планирования оптимальных маршрутов выездного персонала и контроля за их выполнением в режиме реального времени. Система использует данные «Яндекс карт» и учитывает детальный прогноз пробок и погоды для расчета времени прибытия.