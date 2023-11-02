Донские пиццерии активно подключаются к сервисам дистанционной проверки физических лиц

Цифровая экосистема МТС проанализировала использование услуги удаленной проверки физических лиц в Ростовской области. С начала 2023 г. интерес к отечественным решениям среди региональных компаний вырос на 15%. Основными драйверами спроса стали пиццерии и торговые сети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самый высокий спрос показали предприятия из сферы общепита, в частности пиццерии: на эту отрасль пришлось 70% всех новых подключений сервиса ID Scan МТС. Существенно вырос спрос в торговле – доля новых подключений среди торговых сетей Ростовской области составила 20%.

Также заметный интерес к решению по дистанционной проверке физических лиц демонстрируют транспортные компании, банки, брокеры и сервисы такси. Цифровое решение позволяет компаниям значительно сократить время найма на работу новых специалистов и дистанционно проводить проверку предоставляемой ими информации.

«Не все компании могут себе позволить иметь в штате собственную службу безопасности, которая проверяла бы благонадежность контрагента или соискателя. С помощью нашего решения организации могут самостоятельно и быстро анализировать информацию о физических лицах и уберегать себя от мошеннических действий недобросовестных пользователей. Помимо этого, сервис позволяет в десять раз сократить время заполнения клиентами анкет на сайте организации», — сказал директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.