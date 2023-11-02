Электронное исполнение контрактов на «Портале поставщиков» теперь доступно и в регионах

Опыт Москвы по электронному исполнению контрактов масштабируется на другие субъекты России с учетом региональных особенностей. Первым регионом, где реализованы возможности электронного исполнения контракта, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Возможность электронного документооборота для проведения закупок малого объема в Ямало-Ненецком автономном округе реализована посредством интеграции трех систем – непосредственно «Портала поставщиков», системы электронного документооборота и региональной информационной системы в сфере закупок. Теперь, при формировании потребности заказчики могут устанавливать требование об электронном исполнении с поставщиком, что позволяет упростить документооборот, оптимизирует процедуры составления и приемки закрывающих документов, обеспечивает более надежный контроль сроков исполнения контрактов и оплаты, в целом это сэкономит время и ресурсы обеих сторон», – сказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Роман Урнышев.

С 2020 г. в Москве взаимодействие заказчиков и поставщиков в рамках закупок малого объема на «Портале поставщиков», включая исполнение контракта, реализуется с помощью системы электронного документооборота (ЭДО). На ресурсе утверждена единая форма электронных закрывающих документов – универсальный передаточный документ (УПД), составленный в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы (ФНС). Этот документ служит одновременно счетом-фактурой и актом приема-передачи, в него автоматически вносятся все сведения о продукции, ее количестве и условиях поставки – название, характеристики, количество и другие необходимые параметры. Благодаря электронному документообороту на этапе исполнения контракта участники закупок могут экономить время, снижать затраты и минимизировать ошибки при подготовке документации, кроме того, электронное взаимодействие повышает прозрачность закупочного процесса между сторонами. Столица с готовностью делится опытом и технологичными решениями с другими субъектами России – возможность ЭДО для осуществления закупок на «Портале поставщиков» в Ямало-Ненецком автономном округе реализована по запросу уполномоченного органа региона.

Ямало-Ненецкий автономный округ входит в топ-5 наиболее активных субъектов страны, осуществляющих закупки малого объема на «Портале поставщиков». Теперь у заказчиков ЯНАО есть возможность выбрать, в каком формате получать закрывающую документацию – бумажном или электронном. Чтобы использовать безбумажное взаимодействие с поставщиком, при формировании закупки заказчику необходимо выбрать опцию «Электронное закрытие контракта». Тогда, после выполнения обязательств по контракту, поставщик сможет прямо из личного кабинета Портала поставщиков сформировать УПД и направить заказчику через оператора электронного документооборота региона. Заказчик получит документ в личном кабинете региональной системы в сфере закупок, где сможет подписать его с помощью электронной подписи или отправить поставщику на доработку. Такой формат существенно упростит взаимодействие между сторонами контракта, снизит временные затраты на формирование, заполнение и пересылку документов, почтовые расходы, позволит оптимизировать процессы ведения документооборота в компании.

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«Портал поставщиков» работает в Москве с 2013 г. Он создавался для автоматизации закупок малого объема. На данный момент на площадке работают заказчики из 40 регионов России и свыше 310 тыс. поставщиков со всей страны, а каталог продукции насчитывает более 2 млн уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключают около 1,5 тыс. контрактов.