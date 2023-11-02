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МТС обеспечила быстрым мобильным интернетом горнолыжный комплекс в селе Тягун

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила скоростной интернет на территории популярного горнолыжного комплекса Berloga в селе Тягун Заринского района. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть LTE покрывает оба склона горы, на которых проложены маршруты для катания, а также трассу для беговых лыж. Это позволит повысить не только комфорт, но и безопасность спортсменов. Они смогут связаться со спасательными службами, если такая необходимость возникнет, а также загружать фото и видео в социальные сети, вести прямые трансляции с забегов и спортивных мероприятий.

«Горнолыжный комплекс в Тягуне – относительно новое, но уже популярное место для зимнего активного отдыха в крае. Оно располагается в гористой местности Салаирской тайги, куда ради катания на лыжах приезжают не только местные спортсмены, но и жители соседних сибирских регионов. Мы постоянно работаем над повышением качества связи в туристических местах, вкладываясь таким образом в развитие региона. Кроме того, с быстрым интернетом спортсмены и отдыхающие смогут с комфортом пользоваться развлекательными сервисами нашей экосистемы», – сказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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