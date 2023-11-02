«Ростелеком» обеспечит оптикой сразу три удаленных поселка Надымского района на Ямале

«Ростелеком» обеспечит современной инфраструктурой сразу три удаленных поселения в Надымском районе Ямала. Скоростной интернет появится в Лонгъюгане, Приозерном и Ягельном. Специально для этого сотрудники компании построят более 15 километров оптики. Кабель смонтируют на опорах воздушных линий электропередач, которые расположены на берегах рек Левая Хетта и Хейгияха. Именно там находятся населенные пункты, в которых сейчас активно работают связисты. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома»,

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «"Ростелеком" ежегодно строит и модернизирует инфраструктуру, чтобы жители Ямала могли пользоваться различными цифровыми услугами. Все три поселка в Надымском районе будут обеспечены связью за счет собственных средств нашей компании. "Ростелеком" предоставит доступ в интернет для более чем полутора тысяч домохозяйств. Самое большое количество новых абонентов появится в Приозерном. Там специалисты смогут подключить к высокоскоростному интернету порядка шестисот квартир».

Строительные работы будут завершены до конца 2023 г. После их окончания жители Лонгьюгана и Приозерного смогут пользоваться интернетом на скорости до 100 Мбит/с, в Ягельном — до 30 Мбит/с. Также северянам на всех трех территориях будет доступна целая линейка цифровых сервисов «Ростелекома»: IP-телевидение, система видеонаблюдения, онлайн-видеосервис «Wink» и образовательная платформа «Лицей».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.