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В селе Урлук «Мегафон» улучшил качество мобильной связи

Жители села Урлук Забайкальского края теперь могут активнее пользоваться цифровыми сервисами. «Мегафон» построил в селе базовую станцию и улучшил качество связи 4G. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Урлук – одно из старинных забайкальских сел, в котором сегодня проживает около тысячи человек. Оно расположено недалеко от границы с Монголией, а до столицы региона – города Чита – путешественникам придется добираться автомобилем более восьми часов. Рядом с селом расположен известный в регионе Чикойский Иоанно-Предтеченский монастырь. По-другому это место называется «Забайкальский Афон», оно все чаще привлекает паломников в том числе из соседних регионов.

Инженеры оператора смонтировали новое телеком-оборудование в селе, что позволило увеличить территорию покрытия и обеспечить более уверенный прием 4G не только на улице, но и внутри помещений. Сигнал покрывает всю территорию населенного пункта, а также автомобильную дорогу, ведущую к Урлуку.

Благодаря базовой станции взрослые жители села теперь могут комфортно пользоваться банковскими цифровыми сервисами, госуслугами, а школьники без ограничений передавать данные в мессенджерах и социальных сетях, смотреть кино и слушать музыку. Улучшения также позволили сельчанам использовать для звонков технологию VoLTE, которая дает быстрое соединение и высокое качество звука.

«В небольших населенных пунктах мобильная связь является основным каналом, по которому жители узнают новости, общаются с родными, решают бытовые и рабочие вопросы. В регионе мы улучшаем качество связи в малых населенных пунктах, расширяем зону покрытия за счет строительства новых населенных пунктов», - сказал директор «Мегафона» в Забайкальском крае Олег Никитин.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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