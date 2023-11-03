Kion запустил сервис рекомендаций на основе нейросети

Центр Big Data МТС и Kion запустили новую систему рекомендаций, которая позволяет изменить подход к поиску кино. Пользователь в любое время может выбрать фильмы по интересам, а нейросеть на основе анализа текущих предпочтений рекомендует, что можно посмотреть. Это первый подобный сервис на основе нейросетей в России, утверждают в компании.

Для того, чтобы подобрать фильм с помощью Explore Kion, пользователю необходимо выбрать несколько картин, которые ему нравятся. Для выбора доступны все фильмы и сериалы, которые когда-либо были представлены на Kion — даже те, которые больше не показываются в России. После выбора нейросеть, отталкиваясь от текущих предпочтений пользователя, подберет список релевантных картин, которые можно посмотреть на Kion. Например, пользователь хотел бы посмотреть что-то похожее одновременно на «Сумерки» и «Интерстеллар» — нейросеть посоветует фэнтезийную романтическую драму «Три тысячи лет желаний».

Алгоритм в основе Explore Kion состоит из двух уровней — модели для отбора кандидатов и модели ранжирования. Модель отбора кандидатов подбирает фильмы и сериалы, которые могут понравиться пользователю на основе того, что он выбрал. Здесь учитывается не только жанр и ключевые слова или теги контента, но еще и то, что люди чаще всего смотрят вместе с той или иной картиной.

Далее отобранные на первом уровне фильмы и сериалы и история взаимодействий с карточками из текущей сессии попадают в модель ранжирования. Модель ранжирования оценивает релевантность каждого кандидата на основе расстояний от этого кандидата до фильмов и сериалов, которые пользователь добавил в подборку или, наоборот, на которые не обратил внимания. В результате пользователю отдается набор наиболее релевантных рекомендаций.

«Мы не только используем уже зарекомендовавшие себя на рынке решения, но и разрабатываем совершенно новые. Explore Kion — первая в России система рекомендаций в качестве управляемого инструмента для выбора фильмов. Сейчас сложно сказать о том, как в будущем изменится интерфейс онлайн-кинотеатров, но мы верим, что такие разработки на стыке Big Data, AI и пользовательского опыта помогут нам создавать новые механики потребления медиаконтента и взаимодействия человека с искусственным интеллектом, чтобы качественно развивать отрасль», — сказал директор центра Big Data МТС Виктор Кантор.

«В онлайн-кинотеатрах уже давно используются системы рекомендаций, которые создаются на основе искусственного интеллекта и Machine Learning. Мы решили создать новый инструмент, который поможет пользователям выбирать наиболее подходящие для себя фильмы и сериалы — например, если хочется посмотреть что-то новое, или нужно выбрать один фильм для компании из нескольких человек. Нейросеть Explore Kion позволяет это делать, и самая главная ее ценность для нас как для сервиса в том, что она экономит пользователям время на выбор фильма», — сказал генеральный директор «МТС медиа» Алексей Иванов.