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«Мегафон» усилил 4G в селе Майма

«Мегафон» расширил 4G-покрытие для жителей Маймы в Республике Алтай. Оператор модернизировал существующую базовую станцию и теперь сельчане, а также путешественники смогут воспользоваться улучшенным качеством связи. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Майма – это районный центр с более чем двухсотлетней историей, в котором проживает около 17 тыс. человек. Село расположено всего в девяти километрах от Горно-Алтайска. Это самый посещаемый туристами населенный пункт, поскольку именно Майма встречает всех отдыхающих, въезжающих в республику. Летом 2023 г. сюда больше всего приезжали туристы из соседнего Алтайского края, а также Московской, Новосибирской, Тюменской и Свердловской областей.

Связисты модернизировали телеком-оборудование, что позволило расширить зону покрытия сети четвертого поколения на территории поселка и в его окрестностях. Теперь жители второго по численности населенного пункта Горного Алтая, а также туристы могут оценить более стабильный сигнал голосовой связи и интернет-соединения. Низкочастотный диапазон лучше проникает внутрь зданий, а также имеет увеличенную дальность и позволяет обеспечить стабильную передачу данных на большом расстоянии.

«Майма – привлекательная для туристов локация, крупный населенный пункт Республики Алтай, который имеет общие коммуникации и единую транспортную сеть с Горно-Алтайском. Учитывая эти особенности, «Мегафон» продолжает развивать там телеком-инфраструктуру. Благодаря модернизации мы смогли улучшить качество связи на территории всего районного центра, в том числе в геологическом музее. Теперь жители и гости Маймы могут беспрепятственно совершать звонки на территории всего села, в том числе через мессенджеры, ориентироваться по онлайн-путеводителям и навигаторам, делиться яркими впечатлениями в социальных сетях», – отметила Мария Занько, директор «Мегафона» в Республике Алтай.

Кроме того, проведенная модернизация на сети расширила возможность звонков с использованием VoLTE. Эта технология голосовой связи работает в 4G и позволяет абоненту одновременно разговаривать и серфить в интернете на привычных скоростях.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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