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На цифровой платформе МСП.РФ появился новый сервис для диагностики бизнес-процессов

На цифровой платформе МСП.РФ запущен новый сервис «Бизнес-тренажер», объединивший 25 автоматизированных инструментов для диагностики бизнес-процессов и их точной настройки на старте и масштабировании своего дела. Новый инструментарий платформы позволит каждому пользователю проработать идеи и найти новые возможности для развития бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

Пользователям платформы достаточно внести бизнес-показатели в поля, а цифровая платформа сама посчитает, построит диаграммы и визуализирует данные для быстрого принятия решения. Сервис разработан на основе реальных бизнес-кейсов и жизненных ситуаций предпринимателей, анализе стратегий, которые применялись на практике при становлении множества компаний.

Раздел «Бизнес-тренажер» использует апробированные на тысячах предпринимателей по всей стране и доказавшие свою эффективность инструменты обучающих программ «Корпорации МСП» «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства». Начинающие свое дело смогут быстро стартовать: проверить бизнес-идею, найти первых клиентов и начать получать прибыль. А действующим предпринимателям «Бизнес-тренажер» поможет найти новые возможности для масштабирования.

Для предпринимателей доступны 25 автоматизированных инструментов в сфере маркетинга, управления, финансов, такие как формирование бизнес-идеи, портрет клиента, финансовая устойчивость проекта, план реализации проекта, управленческое планирование, финансовый учет и др.

Цифровая платформа МСП.РФ «Корпорацией МСП» для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. На портале представлено более 20 сервисов. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует Андрей Белоусов.

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«Корпорация МСП» — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП.

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