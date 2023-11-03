Спланировать путешествие по Кольскому полуострову туристам поможет цифровой гид

Цифровая экосистема МТС запустила онлайн-путеводитель для гостей Мурманской области. Путешественники, приезжая в регион любым видом транспорта, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид от МТС Travel, в котором найдут информацию о знаковых местах и туристических хитах региона, а также о гастрономических особенностях Заполярья. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пройдя по полученной ссылке, абонент МТС «в один клик» окажется на странице, где собрана важная для туриста информация: описание и фотографии знаковых мест региона, традиционных блюд местной кухни и рекомендации местных жителей, как хорошо провести время на Кольском полуострове.

В случае, если гость приехал в Мурманскую область с коротким визитом, он может ограничиться списком рекомендуемых гидом МТС достопримечательностей в пределах городов. Например, найти ключевые смотровые площадки в Мурманске и добраться до них по указанным координатам. Если же турист рассчитывает пробыть в регионе несколько дней, то путеводитель посоветует ему посетить природные и исторические места по всему Кольскому Заполярью. К примеру, побывать на краю земли, съездить в горы на джипах или ощутить мистическую атмосферу Сейдозера.

Также путешественников ждет актуальная информация и советы местных жителей и экскурсоводов о том, как весело и интересно организовать досуг, куда отправиться с детьми и какие национальные блюда стоит обязательно попробовать.

«В этом году Мурманская область постоянно оказывается в топе различных туристических рейтингов по итогам анализа туристических потоков. Интерес к нашему региону стремительно растет. Большую роль в формировании такой тенденции играет наше северное гостеприимство. На мой взгляд, для комфортного пребывания в любом новом месте, путешественнику в первую очередь должна быть доступна необходимая информация о том, что стоит посмотреть, где можно переночевать, что попробовать из блюд национальной кухни, что привезти в качестве сувенира и т. д. Цифровой гид МТС – это тот самый «карманный» путеводитель, который в любой момент может подсказать и помочь сориентироваться в регионе», – сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре области.

Воспользоваться гидом МТС Travel ссылке могут абоненты всех операторов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.