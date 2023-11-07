eXpress доступен в российском магазине мобильных приложений RuStore

Приложение для бизнеса eXpress можно скачать в RuStore. Разработчик платформы коммуникаций eXpress внедрил в систему и протестировал возможности отправки и получения push-уведомлений из альтернативного отечественного стора. Необходимость осваивать новый push-сервис связана с ограничениями, наложенными на Google-сервисы в мобильных устройствах некоторых заказчиков. Также российские разработчики не исключают полный запрет на отправку push-уведомлений со стороны Google в будущем. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

В данный момент магазин приложений при поддержке Минцифры России RuStore составляет если не замену, то официальную конкуренцию Google Play. Разработчики RuStore предоставляют создателям приложений полный доступ к загрузке приложений, инструментам продвижения и подключению технологий стора, в том числе push-уведомлений.

Push-уведомления улучшают взаимодействие клиентов с приложением. В eXpress эта функция позволяет всегда быть на связи с пользователем и напоминать ему об обновлениях: новостях, входящих сообщениях и звонках, разного рода запросах и действиях.

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RuStore – официальный российский магазин мобильных приложений. Магазин разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры. В ноябре 2022 г. Правительство России включило отечественный магазин приложений RuStore в перечень программ для обязательной предустановки на официально продаваемые в России смартфоны. Основной ассортимент RuStore – приложения от российских разработчиков. Сейчас RuStore посещают более 10 млн пользователей в месяц.

Платформа корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress объединяет корпоративный мессенджер с личными и групповыми чатами и каналами, видеоконференции на 120+ активных участников, почтовый клиент и единое окно бизнес-процессов Smart Apps для мобильного доступа к корпоративным системам и сервисам компании.