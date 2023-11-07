CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Музыканты смогут показывать рекламу треков и плейлистов слушателям других исполнителей с помощью «VK рекламы»

Новый инструмент «VK рекламы» поможет музыкантам находить свою аудиторию среди слушателей других исполнителей, которые развиваются «Вконтакте». Артисты смогут привлечь больше любителей жанра, а аудитория не пропустит интересные ей релизы.

Алгоритмы «VK рекламы» анализируют контент автора, а также интересы пользователей соцсети к исполнителям. Это позволяет показывать рекламу тем, кто уже слушал произведения музыканта и вероятнее откроет трек артиста или добавит его на страницу «Вконтакте».

Для запуска рекламы исполнителю необходимо сообщество «Вконтакте» и документы, подтверждающие авторские права. Рекламу можно показывать аудитории тех музыкантов, у которых не менее 300 слушателей.

Новый инструмент доступен в кабинете «VK рекламы»: необходимо выбрать цель «Музыка» и таргетинг на поклонников нужных исполнителей. Объявления увидят слушатели выбранных музыкантов в ленте «Вконтакте». Алгоритмы самостоятельно распределяют бюджет таким образом, чтобы принести больше целевых действий по минимальной цене.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Америка ввела санкции против знаменитых российских ИТ-компаний, замглавы Минцифры и хозяев МТС

Российская электронная платформа для упрощения экспорта начнет получать сведения о бюджетных субсидиях и отборе их получателей

HeadHunter переезжает из Кипра в Россию и потратит 26 миллиардов на выкуп собственных акций

YouTube блокирует видео тем, кто не покупает подписку и не смотрит рекламу

Глава Минцифры выступил за службу в кибервойсках по контракту

В России создан «умный» аккумулятор для космических спутников

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Приложения и сервисы для организации рабочего процесса: выбор ZOOM

Легкие и мощные: самые производительные ноутбуки весом до 1,3 кг

Лучшие портативные игровые консоли в 2023 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще