«Яндекс выгода» найдет за пользователей промокоды для покупок в интернете и начислит кешбэк

«Яндекс» представил «Выгоду» — расширение для браузеров, которое помогает совершать онлайн-покупки с дополнительной скидкой по промокодам и кешбэком. Сервис собирает действующие предложения со всего интернета, проверяет их и позволяет экономить, не тратя время на поиск актуальных акций. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Выгода» работает с различными онлайн-ритейлерами из индустрии электронной коммерции — от небольших веб-витрин до огромных магазинов. Когда пользователь заходит на сайт, где есть акции или кешбэк, кнопка «Выгоды» в браузере становится ярче, и на ней высвечивается количество доступных предложений. Остается только кликнуть на нее и активировать подходящее.

Если сайт не является интернет-магазином, «Выгода» порекомендует другие площадки со спецпредложениями. Команда сервиса проверяет все промокоды на актуальность, но если вдруг один из них не сработал, на него можно пожаловаться с помощью иконки с восклицательным знаком. Модераторы проверят сигнал и оперативно удалят неактуальное предложение.

Для получения кешбэка с помощью «Выгоды» пользователю необходимо авторизоваться в расширении под своим «Яндекс ID», активировать подходящую акцию и совершить покупку. Кешбэк начисляется рублями в виртуальный кошелек «Выгоды».

Интернет-магазинам «Выгода» поможет привлечь новую аудиторию и увеличить конверсию посещений в покупки. Со временем в «Выгоде» появится больше инструментов для коммуникации бизнеса с пользователями расширения. Для начала работы с сервисом нужно заполнить короткую форму и приложить к ней XLS-файл с актуальными промокодами. Информация о них появится в «Выгоде» в течение трех рабочих дней.

«Выгода» по умолчанию доступна в специальной сборке «Яндекс браузера» для компьютеров, также ее можно скачать и установить из совместимых каталогов расширений — Chrome Web Store и Opera addons. Кроме того, расширение работает и в других браузерах для ПК — Chrome, Safari, Edge и Opera. В «Яндекс браузере» для мобильных устройств «Выгоду» можно открыть в виде сайта vygoda.yandex.ru с подборками акционных предложений популярных магазинов.