Lamoda улучшила процесс управления ассортиментом у партнеров

Lamoda, онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл, реализовала гибридную доступность стока (Hybrid Depth), которая призвана оптимально управлять ассортиментом партнера по разным моделям отгрузки товара. Об этом CNews сообщили представители Lamoda.

Гибридная глубина — это функционал, который объединяет одинаковые позиции из разных карточек в одну, благодаря чему учитывается доступность товаров одновременно на складе Lamoda и складе партнера. Теперь, если товар закончился на одном из складов, клиент может получить его с другого склада, без задержек отгрузки. Таким образом существенно увеличиваются как возможности площадки для продавцов, так и доступность товара для покупателей Lamoda.

Обновление позволяет правильно отображать ассортимент по всем операционным моделям и оптимально управлять трафиком и продажами со стороны брендов. Благодаря более широкой доступности товаров, появляется возможность беспрерывной продажи на платформе. Первыми партнерами, подключившимися к новому функционалу, стали Baon, Tamaris, Pepe Jeans London kids, s.Oliver kids, BNS Group.

«Мы непрерывно работаем над улучшением взаимодействия брендов с Lamoda. Для этого мы разрабатываем самый актуальный на сегодняшний день функционал для роста товарооборота и эффективности управления fashion-стоком на нашей платформе. При разработке новых ИТ-решений мы верим в синергию грамотного коммерческого подхода, современных технологий и продуктовых решений», — сказала Александра Артюшкина, управляющий коммерческий директор Lamoda.

Ранее Lamoda объявила о тестировании новой кросс-докинг модели для работы с продавцами — Lamoda FBS (Fulfillment by Seller), в рамках которой бренды могут продавать вещи со своего склада и пользоваться логистикой Lamoda для доставки товара клиенту.

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Lamoda появилась в 2011 г. как интернет-магазин. Сейчас онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл. На ней представлено более 10 млн товаров от 4000 мировых и локальных брендов. В компании работает около 8000 человек, включая сотрудников центрального офиса Lamoda в Москве, офисов в Минске и Алматы, автоматизированного складского комплекса в подмосковном Быково, собственной службы доставки LM Express, ИТ-хаба и колл-центра в Волгограде. В Lamoda входит ООО «Ламода тех», которая имеет статус аккредитованной ИТ-компании.