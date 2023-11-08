«Мегафон» расширил покрытие 4G в старейшем хакасском поселении

Жителям хакасского села Аскиз стало удобнее пользоваться цифровыми сервисами и поддерживать связь с близкими, а туристам и тревел-блогерам делиться своими впечатлениями в режиме реального времени, загружая фото- и видеоконтент. Инженеры «Мегафона» провели модернизацию телеком-оборудования, что привело к ускорению мобильного интернета и улучшению сигнала не только в населенном пункте, но и на железнодорожной станции, расположенной в 6 км от него. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Аскиз – одно из старейших поселений в Хакасии. Основано в XVIII веке, после строительства первой православной церкви в республике. Село имеет большое историческое и культурное значение как для республики, так и страны, а в последние годы стало пользоваться популярностью у путешественников. На территории Аскизского района, который в 2024 г. будет отмечать свой вековой юбилей, имеется множество археологических памятников таких, как курганы, земляные пирамиды, менгиры, изваяния, наскальные рисунки, остатки древних рудников и каналов и другие. В Аскизе проживают более 5 тыс. человек. Хорошо развита инфраструктура – есть несколько общеобразовательных школ, детских садов, медицинские, культурные и социальные учреждения.

Запуск дополнительных слоев LTE в низком и среднем частотном диапазоне на уже существующей базовой станции позволил распределить нагрузку сети, увеличить территорию покрытия и увеличить скорость передачи данных. Теперь абоненты могут еще быстрее загружать кино и сериалы, обмениваться файлами, общаться в мессенджерах и соцсетях, вести прямые эфиры, совершать онлайн покупки, получать госуслуги, учиться или работать онлайн.

Также модернизация базовой станции расширила зону обслуживания технологии VoLTE – звонков через интернет. Сервис обеспечивает не только чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

«Нам важно, чтобы качественная сотовая связь была как в туристических местах, так и в районах, где проживают только местные жители. Зачастую интернет в смартфоне является для них единственным способом для связи с внешним миром и получения современных услуг. Поэтому «Мегафон» продолжает комплексное развитие инфраструктуры в Хакасии. С начала года мы провели более 30 технических мероприятий, чтобы обеспечить стабильное покрытие сотовой сети в городах и селах республики», - сказала Светлана Симаткина, директор «Мегафона» в Хакасии.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.