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В Омской области «засветилось» новое село на цифровой карте 4G

Около 500 жителей села Ребровка Омской области получили доступ к высокоскоростному 4G-интернету. Это стало возможным благодаря строительству новой базовой станции «Мегафона», работающей в современной сети четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Благодаря проведенным работам абоненты из Ребровки наравне с горожанами могут пользоваться всеми возможностями сети LTE оператора: современными технологиями звонков, в том числе через интернет, быстрым мобильным интернетом и другими цифровыми сервисами. Средние скорости передачи данных в смартфонах сельчан составляют около 25 Мбит/с. Такой скорости более чем достаточно, для решения базовых задач в почте и социальных сетях, загрузки видео в стандартном качестве и скачивания аудиофайлов.

Ребровка — пример активно развивающейся пригородной деревни. Здесь постоянно строятся благоустроенные дома. С каждым годом все больше людей хотят совмещать тишину и спокойствие сельской жизни с возможностью работать в городе. До Омска отсюда 15 минут на личном транспорте. Поэтому село так интенсивно разрастается и появляются новые микрорайоны, в том числе Новая Ребровка и Ребровка-2.

Телеком-оборудование в этом населенном пункте поддерживает все стандарты связи и одновременно обслуживает не только местных жителей, но и путешественников. В Ребровке работает база отдыха и теперь спокойный и расслабленный отдых в окружении живописной природы становится еще комфортнее для туристов. Ежемесячно абоненты проговаривают порядка 50 тыс. минут и расходуют около 10 ТБ мобильного трафика. Такого объема информации хватит, чтобы выложить четыре тысячи фотографий в соцсети.

«При планировании строительства и модернизации объектов связи мы активно используем Большие данные, исследуем и прогнозируем активность абонентов и заранее готовим телеком‑инфраструктуру к повышенной нагрузке. С начала года мы провели работы на сети более чем в 100 населенных пунктах Омской области – запустили и обновили объекты связи, за счет чего расширили покрытие, увеличили надежность сети и скорость мобильного интернета в сельской местности, областном центре и крупных городах региона», – сказал Игорь Беззубкин, директор «Мегафона» в Омской области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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