Виртуальные пальмы уходят на второй план

Больше половины участников онлайн-встреч делают выбор в пользу размытия фона. К такому выводу пришли аналитики сервиса видеосвязи «Контур.толк».

Виртуальные фоны, которые набрали популярность во время пандемии, теперь не так востребованы. Аналитики «Толка» изучили данные сервиса видеосвязи с января по октябрь 2023.

Участники видеоконференций, которые устанавливают фоны, чаще всего выбирают размытие. Это когда сервис скрывает лишнее на видео, в кадре остается только говорящий. Возможность используют 56% участников всех онлайн-встреч. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.толк»: «Во время пандемии мы наблюдали огромный интерес к виртуальным фонам. Когда коммуникации перешли в онлайн, участники встреч стали активно использовать новый инструмент. Тренд довольно быстро сменился интересом к бьютификации — функции, которая позволяет говорящему улучшить внешность, имитировать студийное освещение в кадре. Сегодня же участники онлайн-встреч используют разные сервисы на основе ИИ, даже не встроенные в ВКС, чтобы менять собственный голос и внешность».

По данным «Контур.толка», виртуальные фоны устанавливают 44% пользователей сервиса. Из них 28% выбирают фоны, встроенные в «Толк»: самый популярный вариант — панорама Нью-Йорка (4,72%), на втором месте — комната с коврами (4,69%),на третьем — кабинет с книжными полками (3,84%). Еще 8% пользователей устанавливают корпоративные фоны, столько же загружают собственные изображения.

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.толк»: «Постепенный спад интереса к виртуальным фонам объясняется тем, что функция, разработанная на основе ИИ, «повзрослела», прошла этап от изменения фона до смены голоса и внешности говорящего. При этом в деловой коммуникации чаще всего выбирают размытие как более нейтральный и базовый вариант. Возможность остается стандартом рынка видеосвязи. Пользователи привыкли, что могут установить виртуальный фон или использовать размытие».

***

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.