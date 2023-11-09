Для жителей Кирова, Советска и Малмыжа ускорили мобильный интернет

Инженеры «Мегафона» модернизировали существующую телеком-инфраструктуру в трех городах Кировской области. В Кирове, Советске и Малмыже жители и гости региона смогут пользоваться улучшенным качеством мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В ходе рефарминга оператор запустил новый высокочастотный слой в сети 4G, чтобы обеспечить более быструю и стабильную передачу данных даже в моменты пиковых нагрузок. Проведенные работы позволили увеличить емкость сети, чтобы обслуживать одновременно большее число абонентов с привычным уровнем сервиса.

Улучшения заметят жители Юго-Западного района и микрорайона Мининский в Кирове, учащиеся и преподаватели учебных заведений – Вятского государственного агротехнического университета, колледжа промышленности и автосервиса и Кировского технологического колледжа. Также работы были проведены в районе Комсомольской площади и Центрального рынка города.

В Советске новое качество связи будет доступно в центре города, в том числе и рядом с пожарной каланчой, построенной более века назад, и до сих пор привлекающей туристов из разных регионов.

Также инженеры оператора установили новую базовую станцию с поддержкой сети четвертого поколения в центре Малмыжа, чтобы одновременно больше абонентов могли пользоваться стабильным сигналом связи и мобильным интернетом на скорости до 30 Мбит/с.

«Параллельно с модернизацией сети в Кировской области были запущены несколько новых телеком-объектов. В преддверии 650-летия столицы региона установлена новая базовая станция в районе аэропорта “Победилово”, чтобы обеспечить качественное покрытие сети для туристов и бизнес-сообщества. Проект реализован с учетом рекомендаций губернатора региона и благодаря участию Министерства информационных технологий и связи Кировской области», – сказал директор «Мегафона» в Кировской области Алексей Женихов.

В целом с начала 2023 г. техническая служба «Мегафона» модернизировала оборудование и установила базовые станции в более чем 80 населенных пунктах области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.