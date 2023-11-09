«Магнит» закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress

Магнит» закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress и приступает к интеграции этой площадки для запуска на ее основе собственного маркетплейса «Магнит маркет». Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

В рамках сделки «Магнит» получил 100% долей в ООО «Казаньэкспресс», права на интеллектуальную собственность и всю инфраструктуру KazanExpress (технологическую платформу, пункты выдачи заказов, складские площади и автопарк). Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой России (ФАС).

Покупка KazanExpress позволит «Магниту» быстро выйти в новый для компании быстрорастущий сегмент маркетплейсов и занять там значимую долю, затратив на это меньше времени и других ресурсов, чем при запуске собственного маркетплейса с нуля.

KazanExpress продолжит работу внутри «Магнита» как отдельный бизнес-подразделение под руководством текущего менеджмента. При этом в течение ближайших месяцев приложение, сайт, ПВЗ, склады и собственный транспорт KazanExpress изменят внешнее оформление и получат бренд «Магнит маркет». В дальнейшем приложение KazanExpress будет интегрировано в OMNI приложение «Магнита».

В рамках процесса интеграции «Магнит» и KazanExpress сфокусируют усилия на поиске синергии в коммерческих условиях и категорийном менеджменте, чтобы извлечь преимущества закупочной силы ритейлера в категориях базовых товаров повседневного спроса и предложить клиентам маркетплейса лучшие цены. Кроме того, компания реализует комплекс подготовительных мероприятий и проектов, необходимых для эффективного масштабирования «Магнит маркета» на федеральную географию.

Гюванч Донмез, директор по электронной коммерции розничной сети «Магнит»: «E-com остается одним из наиболее динамично развивающихся сегментов ритейла, а в непродовольственной рознице онлайн уже занял значительную долю. Мы хотим быть значимым игроком на этом рынке, поэтому приняли решение о запуске собственного маркетплейса. Закрыв сделку по покупке KazanExpress, мы приступаем к ее интеграции и подготовке к масштабированию платформы под брендом «Магнит маркет». Технологические возможности «Магнита», собственная логистическая служба, десятки распределительных центров и самая большая в стране сеть магазинов, на базе которых будет развернута масштабная сеть ПВЗ, в сочетании с ИТ-решениями, инфраструктурными мощностями и экспертизой команды KazanExpress позволят «Магнит маркету» стать одним из лидеров на рынке электронной коммерции».

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 30 июня 2023 г. сеть «Магнит» насчитывала 28309 магазинов, расположенных в 4183 населенных пунктах России и Республике Узбекистан. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 июня 2023 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5412 автомобилей. В соответствии с результатами компании по МСБУ 17, ее выручка за первое полугодие 2023 г. составила 1229 млрд руб., EBITDA – 82 млрд руб.