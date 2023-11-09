МТС открыла доступ к гигабитному домашнему интернету для 30 тысяч семей Якутска

МТС ускорила фиксированный интернет для более чем 30 тыс. семей Якутска, проживающих в микрорайонах «Прометей», «Звездный», ДСК, 203. Доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с также получили жители многоэтажных домов центра города и новостроек, в частности жилых комплексов «Нова-Никольский», «Панорама», а также кварталов 16, 36, 46, 69, 103, 136 и др. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Вместе с этим абоненты получают возможность при использовании домашними сервисов экосистемы МТС экономить до 50% каждый месяц на оплате фиксированного интернета, телевидения, мобильной связи и онлайн-кинотеатра KION.

«Мы открыли возможность пользоваться сверхскоростным домашним интернетом, который в десять раз быстрее стандартных 100 Мбит/с, для всех жителей Якутска, чьи дома расположены в зоне покрытия нашей фиксированной сети. В первую очередь, это улучшение отметят активные пользователи интернет-сервисов – семьи, в которых проживает несколько человек и которые выходят в сеть одновременно с большого количества устройств. При этом они смотрят онлайн-фильмы в качестве 4K, ведут стримы даже в вечернее время, используют в своих квартирах системы умного дома. Мы продолжаем строить сеть домашнего интернета в Якутске, чтобы как можно больше горожан могли использовать все преимущества суперскорости», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Для подключения сверхскоростного интернета требуется оборудование с пропускной способностью 1 Гбит/с. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.