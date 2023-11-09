Татарстанские разработчики отразили массированную атаку ботов с данными об имуществе «российских чиновников

ИТ-специалисты из Татарстана - разработчики бесплатного приложения для обмена вещами «Время обмена», зафиксировали массовое размещение объявлений, где предлагалось обменять автомобили (владельцы которых якобы российские чиновники), на недвижимость и отечественные марки машин. Об этом CNews сообщили представители ООО «Время обмена».

Первое объявление было размещено ночью 8 ноября 2023 г. В описании было написано, что автомобиль Mercedes-Benz S500 обменяют в срочном порядке на любой автомобиль отечественной марки или недвижимость. Владельцем автомобиля был указан некий Марат Хуснуллин, идентичный однофамилец заместителя председателя Правительства России. К сожалению, данное объявление прошло модерацию и было опубликовано.

После того, как администраторы зафиксировали более 20 подобных предложений на модерацию за считанные минуты, где продавцами значились известные фамилии российских чиновников и появились националистические лозунги — это объявление было удалено в связи с подозрением на ложную информацию.

В других объявлениях, которые заблокировали на этапе модерации, были предложения также обменять дорогие иномарки на отечественные автомобили или недвижимость. Владельцами также были указаны полные «тезки» председателя Госдумы Вячеслава Володина, пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной и других российских чиновников.

Разработчики приложения «Время обмена» предполагают, что подобная атака с поддельными объявлениями связана с текущей мировой ситуацией и нацелена на провокацию российской власти.

«Для нашего молодого продукта эта атака стала тестом безопасности. Мы выявили уязвимые зоны и сейчас приложим все усилия, чтобы в ближайшее время их устранить. На крупных платформах по продаже и обмену товара очень часто можно встретить мошеннические объявления, от которых страдают десятки тысяч людей. Мы же ставим перед собой задачу создать максимально безопасную и надежную среду для всех наших пользователей, – отметил создатель сервиса «Время обмена». – Если честно, нет понимания, почему выбор пал на наше приложение. Возможно, потому что в Татарстане в целом очень сильная ИТ-отрасль, и многие в России и за ее пределами об этом знают».

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Бесплатный сервис для обмена вещами и товарами «Время обмена» разработан резидентом казанского ИТ-парка – диджитал-агентством Evoteka. В сервисе можно обмениваться автомобилями, техникой, одеждой, обувью, спортивными товарами, мебелью и др. Приложение доступно для скачивания на площадках Apple AppStore и Google Play.