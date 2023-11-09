В 2023 г. публичным Wi-Fi компании «Транстелеком» на вокзалах и железнодорожных станциях воспользовались более 5 млн человек

Более 5 млн уникальных пользователей зашли в интернет через публичный Wi-Fi на железнодорожных вокзалах и станциях в течение трех первых кварталов 2023 г. Оператором сервиса выступает АО «Компания Транстелеком». Об этом CNews сообщили представители «Транстелеком».

Общий объем скачанных данных составил почти 1,8 тыс. ТБ – это на 60% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Лидерами по потреблению интернет-трафика стали вокзалы Краснодара, Ростова-на-Дону, Адлера, столичный Восточный вокзальный комплекс, а возглавил топ-5 Павелецкий вокзал Москвы, где посетители скачали почти 50 ТБ данных.

Проект по оснащению железнодорожных вокзалов и станций беспроводным доступом в интернет реализуется ОАО «РЖД» и АО «Компания Транстелеком» с 2015 г. Популярность услуги растет быстрыми темпами. На вокзалах интернет необходим и тем, кто отправляется в путь и хочет перед путешествием с пользой провести время в зале ожидания, и прибывающим пассажирам, чтобы вызвать такси, скачать карты незнакомого города, познакомиться с достопримечательностями.

В настоящий момент сервис предоставляется более чем на 300 железнодорожных вокзалах и станциях по всей стране. Для доступа в интернет необходимо пройти простую процедуру авторизации, и в дальнейшем в любой из локаций, где оказывается услуга, повторная авторизация не потребуется. Сеть публичного беспроводного доступа в интернет на железнодорожных вокзалах и станциях, работу которой обеспечивает компания «Транстелеком», является крупнейшей в России Wi-Fi сетью со сквозной авторизацией. Она включает в себя 333 объекта и охватывает все федеральные округа.

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Компания «Транстелеком» (ТТК) работает на рынке уже более 25 лет. «Транстелеком» является поставщиком услуг связи и провайдером цифровых сервисов для государственных организаций и корпоративных клиентов, работающих в ключевых отраслях экономики. ТТК управляет магистральной волоконно-оптическиой линией связи протяженностью более 83 тыс. км и пропускной способностью более 4,2 Тбит/с.