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В Россоши и Богучаре интернет стал быстрее

«Мегафон» модернизировал телеком-оборудование в двух городах Воронежской области. Уверенный сигнал связи и быстрый мобильный интернет четвертого поколения будут доступны жителям Россоши и Богучара даже в часы повышенной нагрузки на сеть ­– в праздники или вечернее время. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Техническая служба запустила дополнительный высокочастотный слой в сети 4G, чтобы улучшить качество связи и мобильной передачи данных. Такое решение дает возможность, используя уже имеющийся потенциал сети, в сжатые сроки повысить качество услуг для абонентов.

Россошь – крупный промышленный центр региона и второй по численности населения город Воронежской области. Инженеры оператора провели работы там, где фиксировались растущие объемы трафика и увеличение количества интернет-пользователей. Улучшения заметят жители многоэтажных домов и частного сектора в периметре улиц Карла Либкнехта и Карла Маркса, а также Советской и Шахватова.

В Богучаре новое качество услуг будет доступно для абонентов в северо-западной части города, а также на трассе М-4 «Дон» в этом районе.

«Мобильный трафик, который проходит через наши базовые станции в Россоши и Богучаре, за последние три месяца вырос на 10%. Жители этих городов увеличивают потребление тяжелого контента, для чего требуются высокие скорости передачи данных. Рефарминг частот позволяет на уже существующем телеком-оборудовании более эффективно настроить сеть для абонентов – нарастить интернет‑скорости и улучшить качество звонков по технологии VoLTE», – сказал директор «Мегафона» в Воронежской области Юрий Рулев.

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«Мегафон» — всероссийский связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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