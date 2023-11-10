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4G пришел в коттеджный поселок под Владивостоком

Жители поселка Ключевой в Надеждинском районе получили доступ к мобильной сети «Мегафона». Оператор построил базовую станцию и включил в зону покрытия 4G поселок недалеко от Владивостока, в котором идет активная коттеджная застройка. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В последнее время приморцы все чаще выбирают неторопливую жизнь за городом, переезжают на постоянное проживание в поселки и садовые товарищества недалеко от краевой столицы. Благодаря строительству нового телеком-объекта жители Ключевого могут подключаться к современной мобильной связи стандарта LTE. Это позволит им дистанционно работать, пользоваться цифровыми образовательными сервисами и интернет-банкингом.

Мобильная активность в дачном секторе и частной жилой застройке с каждым годом растет. Чтобы обеспечить абонентам качественную связь и расширить зону покрытия, «Мегафон» строит базовые станции и подключает к LTE новые населенные пункты с перспективным ростом нагрузки. Это увеличивает надежность работы сети и делает комфортными условия проживания.

«Мы обращаем особое внимание на развитие сетей связи недалеко от Владивостока - в небольших населенных пунктах, коттеджных поселках и садовых товариществах. В начале лета модернизация телеком-инфраструктуры была выполнена в Соловей Ключе под Владивостоком – популярном поселке у приморских садоводов. Перед началом зимнего сезона запустили новую базовую станцию в Ключевом. Ближайшие от краевой столицы населенные пункты сегодня рассматриваются как перспективные точки экономического и социального роста региона, где число активных абонентов будет увеличиваться. Опираясь на прогнозные расчеты, мы строим и развиваем связь четвертого поколения, чтобы абонентам были доступны те же цифровые сервисы, что и в городе», - сказал директор «Мегафона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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