Исследование VK: 57% пользователей планируют покупать бытовую технику и электронику в офлайне

По данным исследования аналитиков «VK рекламы», 67% пользователей планируют до нового года покупать бытовую технику и электронику. Из них 57% собираются идти за ней в офлайн-магазины, 40% — использовать специализированные онлайн-магазины, 25% — маркетплейсы. Об этом CNews сообщили представители VK.

Для 39% участников опроса не важны скидки и акции. 31% ждут распродажу «11.11», 28% предновогодние скидки, 22% черную пятницу и 11% киберпонедельник. Каждый третий рассчитывает на скидку в 30-40%.

Почти каждый второй использует при покупке техники и электроники промокоды на скидку. 57% находят их на сайтах специализированных интернет-магазинов, 35% на сайтах-агрегаторах скидок, по 27% — в соцсетях и на маркетплейсах

Большинство хотят приобретать технику и электронику себе — 77%, 23% — в подарок. Доля тех, кто планирует дарить товары этой категории, выше в Москве и Санкт-Петербурге — 35% и 39% соответственно. И ниже в городах с населением менее 100 тыс. человек — 16%.

40% опрошенных собираются потратить на бытовую технику и электронику от 10 до 50 тыс. руб., 19% — от 5 до 10 тыс. руб. Самая высокая доля пользователей, которые готовы отдать за товары категории более 100 тыс. руб., на Урале — 18%.

Треть опрошенных будет покупать мелкую технику для дома, 27% смартфоны и гаджеты, 23% крупную бытовую технику, по 17% — телевизоры, компьютеры и ноутбуки. Молодежь 16-24 лет активнее других планирует приобретать смартфоны и гаджеты — 43%, а также компьютеры и ноутбуки — 32%.

93% будут покупать новую технику и только 7% — подержанную. Доля последних выше в Санкт-Петербурге — 23%.

В опросе «VK рекламы» приняли участие более 2 тыс. респондентов.