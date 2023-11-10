«Лента онлайн» внедрила open-source решение Snowplow для продуктовой аналитики в реальном времени

Сервис «Лента онлайн» сократил время сбора данных о поведении клиента и минимизировал скорость обнаружения и регистрации инцидентов благодаря применению open-source решения Snowplow. «Лента онлайн» стала одной из первых российских компаний на рынке e-commerce, которая применяет это решение для продуктовой аналитики в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

Ранее команда аналитики использовала данные Google Firebase, которые предоставлялись за предыдущий день. Open-source решение Snowplow совместно с Clickhouse (быстрая база данных для хранения и обработки продуктовых данных) установлено на собственных серверах «Ленты». Оно позволило снизить временной интервал получения данных о поведении покупателей на сайте и в мобильном приложении с одного дня до пяти секунд и сократить время обнаружения и регистрации инцидентов до одной минуты.

Применение Snowplow позволяет «Ленте онлайн» оптимизировать затраты на использование альтернативных платных инструментов продуктовой аналитики отечественных поставщиков, а также минимизировать риски, связанные с возможным уходом западных вендоров с российского рынка.

Директор управления данными и аналитикой онлайн-сервисов «Ленты» Дмитрий Бодунов: «На установку и настройку системы ушло чуть больше месяца. Формат решения позволил быстро продублировать события Firebase в Snowplow без сложной переработки сотен событий внутри приложений. Snowplow работает полностью на внутренних серверах «Ленты», что позволяет нам не использовать технологии и облачные решения иностранных вендоров. Данные из Snowplow о поведении пользователей поступают во внутренние системы в режиме, близком к реальному времени, и хранятся на собственных серверах компании. Помимо минимизации рисков, связанных с возможным уходом иностранных вендоров продуктовой аналитики, мы получили новых заказчиков как внутри, так и за пределами нашей компании, заинтересованных в real-time сборе событий о пользовательском поведении. И мы готовы делиться своим опытом и экспертизой».

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«Лента» – многоформатный продуктовый и FMCG-ретейлер. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов и магазинов у дома. В октябре 2023 г. «Лента» приобрела розничную сеть магазинов у дома «Монетка». «Лента» дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента онлайн», сервисы онлайн-партнеров и платформы «Утконос». Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. По состоянию на 30 сентября 2023 г. под управлением «Ленты» находится 261 гипермаркет, 415 супермаркетов и магазинов «Мини лента» общей торговой площадью почти 1,72 млн кв. метров в более чем 200 населенных пунктах России. На 2 октября 2023 г. под брендом «Монетка» функционирует 2120 магазинов. Компания располагает 20 распределительными центрами по всей России. В 2022 г. выручка «Ленты» составила 537 млрд руб.