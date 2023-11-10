«Мегафон» обнулит стоимость трафика в десяти крупнейших интернет-магазинах

На Всемирный день шопинга и Черную пятницу, когда онлайн‑площадки устраивают самые масштабные распродажи, «Мегафон» предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет для покупок. Оператор обнулит стоимость трафика на десять популярных торговых платформ: Ozon, Wildberries, Lamoda, «Яндекс.маркет», «Сбермаркет», «Авито», «Юла», Taobao, AliExpress, KazanExpress. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Ноябрь в России — это разгар сезона шопинга. В этом месяце устраивают главные распродажи года: 11 числа в ознаменование Всемирного дня шопинга и в последний уикенд ноября – на Черную пятницу. В распродажах участвуют тысячи офлайн и онлайн магазинов по всей стране. В это время мобильный трафик на сетях оператора возрастает на 62% в сравнении со средним уровнем с января по октябрь. А в день распродаж 11.11 абоненты «Мегафона» расходуют почти в два раза больше трафика, чем в среднем в ноябре.

В период ноябрьских распродаж и предновогодней гонки за подарками «Мегафон» откроет безлимитный доступ к онлайн-площадкам на четыре дня – 11 ноября и затем с 24 по 26 ноября. Абоненты смогут совершать покупки на любимых сайтах, не думая о потраченных гигабайтах интернета. Обнуление стоимости трафика произойдет автоматически у всех клиентов с положительным балансом счета.

«В ноябре многие выбирают подарки близким на Новый год. Мы решили сделать этот процесс более размеренным: в период самых масштабных распродаж можно будет выбирать подарки хоть целый день с интернетом от «Мегафона». Нашим абонентам не нужно будет считать гигабайты – мы даем им бесплатно мобильный интернет для покупок в самых популярных интернет-магазинах. Обнуление стоимости трафика сделает онлайн-шопинг приятнее», — отметил коммерческий директор «Мегафона» Павел Тулубьев.

В собственном интернет‑магазине «Мегафона» распродажи стартовали 7 ноября и продлятся до 3 декабря. Скидки до 50% действуют на 980 товаров: смартфоны, ноутбуки, умные часы, фитнес-браслеты, колонки, гарнитуры и т. д. В 2022 г. более 50% всех покупок в интернет-магазине составили смартфоны (самые популярные модели – iPhone 13 на 256 ГБ, Realme 9i на 128 ГБ, iPhone 14 Pro Max на 1 ГБ), 18% — аксессуары и 7% — беспроводные наушники.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.