eXpress корректно работает под управлением ОС Astra Linux

Сертифицированная российская ОС Astra Linux, разработанная «Группой Астра», теперь поддерживает полнофункциональную платформу корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress (продукт компании «Анлимитед продакшен»). Об этом свидетельствует сертификат совместимости, выданный в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Результаты проверки на совместимость подтвердили корректную работу ОС Astra Linux в связке с eXpress по всем параметрам: испытания затронули инициализацию соединения, а также функциональное и нагрузочное тестирование. Благодаря интеграции комплексного решения в корпоративную ИТ-инфраструктуру персонал сможет выстраивать коммуникации в том числе и в удаленном формате, при этом информационная система будет надежно защищена, как и личные данные самих сотрудников.

Платформа eXpress включает мессенджер с личными и групповыми чатами и каналами, ВКС на более чем 120 участников, обмен файлами, почтовый клиент и корпоративный магазин приложений Smart Apps, которые обеспечивают мобильный доступ для сотрудников к ИТ-ресурсам компании. Защита информации происходит за счет трехуровневой аутентификации пользователей и сквозного (end-to-end) шифрования. Приложение eXpress можно использовать на большинстве операционных систем для десктопов, в том числе и на Astra Linux. Продукт включен в «Реестр российского программного обеспечения» Минцифры и имеет сертификат соответствия четвертому уровню доверия ФСТЭК России.

«Абсолютно логичным шагом является глубокое сотрудничество технологических лидеров российского рынка, — отметил Алексей Лямин, партнер платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress. — В последнее время важным требованием любого крупного заказчика становится информационная безопасность. В сочетании с платформой eXpress, сертифицированной ФСТЕК России, использование защищенной российской ОС Astra Linux позволит соответствовать высоким стандартам защиты информации».

«Современному бизнесу необходима безопасная корпоративная среда, позволяющая в удаленном формате оперативно получать доступ к информационным системам, выстраивать внутренние коммуникации, выполнять рабочие задачи на мобильных устройствах, свободно общаться голосом, делать видеозвонки, обмениваться электронными письмами, аудио- и видеофайлами, мгновенными сообщениями, — сказал Кирилл Синьков, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами «Группы Астра». — Мы со своей стороны поддерживаем текущий тренд на супераппы, а высокий уровень безопасности нашей операционной системы позволит внедрить связку Astra Linux и eXpress в ИТ-инфраструктуру тех заказчиков, которым необходимо выстроить все виды корпоративного взаимодействия на базе защищенной ОС».

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«Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс».В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Компания Unlimited Production («Анлимитед продакшен») — российский разработчик коммуникационной системы уровня Enterpise – eXpress. Команда вендора — это более 180 сотрудников. eXpress объединяет корпоративный мессенджер с личными и групповыми чатами и каналами, видеоконференции на 120+ активных участников, почтовый клиент и приложения Smart Apps для мобильного доступа к корпоративным системам и сервисам компании. Уникальная технология eXpress позволяет сотрудникам общаться с коллегами, зарегистрированными на доверенных корпоративных серверах (в том числе из других компаний), и безопасно взаимодействовать с публичными пользователями мессенджера.