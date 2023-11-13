Платформа корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress совместима с «Ред ОС»

Приложение для корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress работает под управлением отечественной операционной системы «Ред ОС». Работа приложения на «Ред ОС» осуществляется корректно и без ограничений функциональных возможностей. что подтверждает двусторонний сертификат. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

«Ред ОС» – российская операционная система на базе ядра Linux от разработчика «Ред софт». Она включена в Реестр российского ПО Минцифры России и предназначена для серверов и рабочих станций. Сертификат ФСТЭК России подтверждает соответствие системы требованиям информационной безопасности и допускает ее применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно.

Совместимость решений eXpress и «Ред ОС» создает безопасную инфраструктуру для корпоративного общения и совместной работы.

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Приложение eXpress объединяет корпоративный мессенджер с личными и групповыми чатами и каналами, распределенную систему ВКС на 120+ активных участников, почтовый клиент и единое окно бизнес-процессов Smart Apps для мобильного доступа к корпоративным системам и сервисам компании. eXpress можно использовать на всех операционных системах для десктопов, включая Windows, MacOS, Linux, Ubuntu, Astra Linux SE и на мобильных устройствах с ОС Android и iOS. Продукт включен в Реестр российского ПО и обладает сертификатом соответствия четвертого уровня доверия ФСТЭК России.