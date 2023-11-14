«Домклик» Сбербанка запустил сервис «Моя недвижимость»

«Домклик» запустил новый сервис «Моя недвижимость» на своем официальном сайте и в мобильном приложении. Теперь клиенты могут решать вопросы, связанные с недвижимостью, в одном месте — узнать рыночную стоимость, удаленно решить вопросы, касающиеся ипотеки, заказать переезд или воспользоваться сервисом аренды. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сервис актуален для всех людей, у кого есть одно или несколько жилых помещений — вся информация о них будет храниться в едином разделе.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка: «С помощью развития и запуска новых сервисов, мы в «Домклик» стремимся снять с наших клиентов часть рутинных забот и сделать их жизнь проще. Мы поддерживаем пользователей не только в рамках ипотеки и сделок купли-продажи, но и даем максимальную заботу по всем вопросам с недвижимостью. С сервисом «Моя недвижимость» наши клиенты получат возможность решать самые разнообразные вопросы, связанные с их жильем — от переезда до сбора показаний счетчиков, — в одном пространстве, где все функции продуманы до мелочей и интуитивно понятны каждому».

Сейчас «Моя недвижимость» включает ряд функций:

Переезд. Помогает пользователям быстро и удобно организовать переезд, от заказа коробок и упаковочной пленки до вызова грузчиков и грузового транспорта. Сервис включает несколько готовых решений основанных на типовых метражах квартир, и возможность выбрать все опции вручную, согласно потребностям.

Оценка рыночной стоимости недвижимости. Домклик» сравнит объект недвижимости с похожими вариантами в объявлениях и вариантами из ипотечных сделок, проведенных в Сбербанке. В отчете о рыночной цене будет учтен адрес, характеристики дома, этаж и наличие ремонта в квартире.

Доступ к личному кабинету заемщика по ипотеке. Клиенты, которые пользуются ипотекой Сбербанка, могут заказывать и получать справки об остатке долга по ипотеке, оформлять страховки, получать отчеты об оценке, проверять статусы снятия обременения и т. д. — все самые востребованные услуги по сопровождению ипотеки для каждого объекта будут аккумулированы в личном кабинете.

Органайзер заметок. В нем пользователи смогут собрать важные данные о недвижимости, которую они купили, снимают или сдают, или в которой живут. Это могут быть фотографии, пароли от домофона или Wi-Fi, счета за коммунальные услуги, показания счетчиков, дизайн-проект и строительные сметы.

Доступ к сервису бесплатный для всех пользователей вне зависимости от количества добавленных объектов. Также скоро в сервисе «Моя недвижимость» появятся новые услуги, которые позволят решать бытовые вопросы, связанные с эксплуатацией жилых и коммерческих помещений.

Сервис «Моя недвижимость» можно использовать на сайте или в мобильном приложении «Домклик».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

«Домклик» от Сбербанка — сервис недвижимости. С «Домклик» все участники рынка могут решить свои вопросы с недвижимостью. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты между покупателем и продавцом. Сервис посещает более 13 млн пользователей ежемесячно. В базе Домклик» содержится более 2 млн объявлений.