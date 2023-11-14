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Еще два малых села Сибири впервые вышли на связь

У жителей поселка Сохновка Назаровского района и деревни Комарово Большемуртинского района появилось стабильное покрытие сотовой сети. «Мегафон» стал первым оператором, который построил базовые станции в этих населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Более 700 человек получили доступ к быстрому мобильному интернету четвертого поколения и качественным голосовым звонкам, в том числе с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

До поселка Сохновка ехать на машине из Красноярска почти три часа. Это небольшой населенный пункт с населением в 443 человека. Здесь нет кинотеатров и крупных торгово-развлекательных центров, но их отсутствие не мешает сельчанам проводить интересные мероприятия и участвовать в разных активностях. Местный школьник стал победителем Всероссийской акции «Народная культура для школьников», для участия в которой он приготовил и снял на видео свой рецепт яблочного пирога. Его ролик набрал множество просмотров и лайков на Youtube.

Деревня Комарово Большемуртинского района еще меньше – несколько улиц, частные жилые постройки и продуктовый магазин. Здесь постоянно проживают 203 человека. В основном, они заняты подсобным хозяйством и выращиванием агрокультур.

Мобильный интернет со средней скоростью 60 Мбит/с откроет сельчанам новые возможности для творчества и самореализации. Педагогам и воспитателям детского сада будет проще готовиться к занятиям, ученикам – пользоваться современными цифровыми образовательными платформами и электронным журналом не только в школе, но и дома. Также и работники фельдшерско-акушерского пункта смогут оперативно проконсультировать жителей не только на своем рабочем месте, но и, например, находясь на вызове. Наличие уверенного сигнала сотовой связи позволит жителям пользоваться всеми цифровыми сервисами, а при необходимости оперативно связаться с экстренными службами.

«Когда мы разрабатываем технические решения для строительства телеком‑объектов в малых населенных пунктах, то всегда стараемся найти оптимальный вариант, чтобы обеспечить стабильное покрытие на максимальной территории. Например, базовая станция в Сохновке улучшила качество сигнала на участке автодороги, по которой ежедневно ездят легковые машины и большегрузы в Шарыпово и Ужур», - сказал Андрей Ким, директор «Мегафона» в Красноярском крае.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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